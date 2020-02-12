Google'dan Star Trek hayranlarına neo-Nazi yanlısı haber sitesi önerisi

Makale önerisi, Google’ın kullanıcıların daha önceki tarayıcı kullanımına göre makaleler ve internet siteleri öneren haber özeliğinden geldi.



Haber önerisi yapan bu araç, yakın zamanda piyasaya sürülen Star Trek’in Picard serisi ile ilgilenen kullanıcılara çeşitli önerilerde bulundu. Ancak daha sonra bu makale kullanıcıları, girdikleri sitede çıkan başka bir linke yönlendirdi.



Makalenin yorum bölümünde bir komplo teorisi olarak, seri hakkında olumlu konuşan herkese stüdyo tarafından ödeme yapıldığı yazıyordu.



The Daily Stormer adındaki site çoğunlukla neo-Nazi yanlısı ve çeşitli ırkçı yazılar yayınlıyor.



Yaşanan bu sorun Twitter’da gündeme gelince, Google’dan Danny Sulivan, Google’ın keşfetindeki bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Google keşfette yer alan bu içeriğin, Google News ile aynı kurallara uymasının ve içeriğin filtrelenmesinin gerektiğini söyledi. Bu problem için özür dileyen Sulivan, site başka bir adrese taşındığı için böyle bir sorunun devam edebileceğini de açıklamasına ekledi.

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