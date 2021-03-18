Gucci'nin en ucuz ayakkabısı: Olmayan ayakkabıya 12 dolar

Dünyanın en popüler giyim markalarından Gucci en ucuz ürünlerinden birini duyurdu.



Şirket sadece 12 dolara Virtual 25 adında bir ayakkabıyı satışa çıkartıyor. Bir Gucci modelinin bu kadar ucuz olmasının sebebi ise aslında ayakkabının fiziksel olarak var olmaması.



Artırılmış gerçeklik firması Wanna ile çalışan Gucci, bir dizi model piyasaya sürdü.



Sanal ayakkabıya 12 dolara sahip olabilirsiniz ama asla giyip dışarı çıkamazsınız. Gucci satın almadan önce ayakkabıyı deneme imkanı da sunuyor.



Kullanıcılar arasında Gucci'nin NFT işine girdiği yorumları yapılsa da Gucci'nin modeli NFT'den farklı. NFT yani değiştirilemez jeton (Non-fungible) tek ürünler için oluşturuluyor. Gucci'nin ayakkabısını ise 12 doları veren herkes satın alabilir.