TBMM Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'nun taslak raporunda çocukları ölüme götüren oyunlara ilişkin kritik değerlendirme yapılarak, "Güçlü altyapı olmazsa mavi balina ölümleri engellenemez" denildi. Raporda, çocukların yaşlarına göre oyun oynaması için, “derecelendirme" yapılması önerilirken, oyunlara tıpkı Çin ve Güney Kore'de olduğu gibi süre sınırı konulması istendi.



Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberinde yer verdiği taslak rapor özetle şöyle:

Teknoloji bağımlılığına ilişkin detaylı araştırma ölçeği geliştirilmeli. Akademik ve bilimsel araştırmalar teşvik edilmeli.



Her aile, çocukların uyabileceği gerçekçi, istikrarlı bir günlük kullanım pratiği yerleştirmeli.



Okullarda internet ortamında karşılaşılabilecek riskler hakkında farkındalık oluşturulması maksadıyla gerekli bilgilerin eğitim sistemi içinde ilköğretim 1. sınıftan itibaren ve psiko-sosyal



gelişimlerine uygun kademeli bir anlayışla öğrencilere aktarılmalı.



GENÇLERE SİNEMA



Kültür Bakanlığı çocuk ve gençlere yönelik sinema, tiyatro ve diğer kültür faaliyetlerinde tesvik politikaları geliştirilmeli.



Bilişim teknolojileri bağımlılığı alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf ve STK'ların çalışmalarına kamu kuruluşları temsilci göndermeli ve yararlı çalışmalara destek verilmeli.



Çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan kamu spotu, zorunlu yayın, animasyon, kısa film ve videoların medya kuruluşları üzerinden yayınlanması sağlanmalı.



İnternet üzerinden oynanan ve ciddi risk faktörleri içeren çeşitli oyunların engellenmesi için güçlü bir teknolojik alt yapının oluşturulmalı.



Mariam ve momo ya da mavi balina gibi bilişim içeriklerinin her biri farklı teknolojik özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, her birine karşı alınacak tedbirler de probleme özel olmak zorundadır.



PSİKO-SOSYAL DESTEK

Danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti veren Sağlıklı Yaşam Merkezi sayısı artırılmalı.



Dijital oyunlar yaş aralıklarına göre derecelendirilmeli. Oyun firmaları ve dağıtıcılarına BTK tarafından uygulanmak üzere yaptırımlar getirilmeli.



Mobil uygulamalar ve internet sitelerinin kullanım özetini gösteren bir uygulama geliştirilmeli ve ebeveyn kilitlerini içeren programlar yaygınlaştırılmalı.



Çocuklara özel IP sistemi ve uygun çevrimiçi materyallere yönlendiren arama motoru geliştirilmeli.



Aşırı ölçülerde oyun oynamanın önüne geçilebilmesi için, tasarlanan oyunların belli bir süre aşıldığında kendi kendisini durduracak ya da kullanıcının kazandığı puanları kaybetmesine neden olabilecek uyarıcı bir yazılımla donatılması etkili bir çözüm olarak değerlendirilmeli.



VİDEO: SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NASIL AŞILIR?