Güneş fırtınası kuzey ışıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilir

Gökbilimcilere göre Güneş'te yaşanan devasa bir fırtına iletşim ağlarında aksamalara neden olabilir ve kuzey ışıklarının ortaya çıkmasını sağlayabilir.



Güneş patlamasının neden olduğu jeomanyetik fırtına, Dünya'daki radyo dalgalarına müdahale edebileceği gibi, uzaydaki uydular ve insanlar için de potansiyel sorunlara neden olabilir.



Bu aynı zamanda kuzey ışıklarının Amerika'nın kuzey kısmı ve hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde görülebileceği anlamına da gelebilir.

İLETİŞİM SİSTEMLERİ AKSAYABİLİR



Bilim insanları, Güneş'te yaklaşmakta olan fırtınanın iletişim sistemlerini riske atabileceği ve Dünya'nın hazırlanmak için daha fazlasını yapması gerekebileceği konusunda defalarca uyardı.



Cumartesi günü yayınlanan uyarıya göre halkın bu fırtına hakkında endişelenmesi için hiçbir neden yok.



Fırtına, trafik kontrol kuleleriyle iletişim kurmaya çalışan uçaklarınki gibi yüksek frekanslı radyo yayınlarını kesintiye uğratabilir.

KUZEY IŞIKLARI GÖZLEMLENEBİLİR



Bilim insanları fırtına ile ilgili açıklamalarında, "Eğer geceleri gökyüzü açıksa ve daha yüksek enlemlerdeyseniz, bu, gökyüzünde kuzey ışıklarını görmek için harika bir fırsat olacaktır" dedi.



Her 11 yılda bir, Güneş'in manyetik alanı değişir, yani kuzey ve güney kutupları yer değiştirir.



Bu döngü sırasında Güneş aktivitesi değişir ve şu anda Güneş'in maksimumu olarak adlandırılan en aktif noktasına yakındır.



Bilim insanları, böyle zamanlarda benzer jeomanyetik fırtınaların Dünya'yı yılda birkaç kez vurabileceğini söyledi.



Aralık ayında son yılların en büyük güneş patlaması radyo iletişimini kesintiye uğratmıştı.