Güneş Sistemi'nde bir ilk: Asteroitlerde su bulundu

Güneş Sistemimiz gezegenler ve uydulardan kuyruklu yıldızlar ve asteroitlere kadar uzanan bir nesneler topluluğudur.

Güneş'in etrafında dönen 1 milyondan fazla asteroit olduğu ve üzerlerinde bulunan suyun uzun zaman önce buharlaşmış olması gerektiği düşünülmektedir.

ASTEROİTLERDE İLK KEZ SU KEŞFEDİLDİ

SOFIA kızılötesi teleskopundan elde edilen verilerin kullanıldığı yeni bir çalışmaya göre, Iris ve Massalia asteroitlerinde su keşfedildi.

SOFIA bu tür bir keşfi ilk kez yapmıyor. Ekim 2020'de SOFIA Ay'da su tespit etmişti.

Bir milyon kadar asteroit arasında Iris 199 km çapıyla diğer asteroitlerin yaklaşık yüzde 99'undan daha büyüktür. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında Güneş'in yörüngesinde ortalama 2,39 astronomik birim uzaklıkta dönmekte ve bir yörüngeyi tamamlaması 3,7 yıl sürmektedir.

Massalia ise 135 km genişliğindeki Iris ile karşılaştırılabilir büyüklüktedir ve Iris'inkine benzer bir yörüngeyi paylaşmaktadır.

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDE BAŞKA YAŞAMLARIN VAR OLMA OLASILIĞI

Bu keşif, güneş sistemimizin erken oluşumuna dair önemli bilgiler sağlayabilir. Su, yaşamın temel bir bileşeni olduğu için, bu keşif güneş sistemimizde başka yerlerde de yaşamın var olabileceği olasılığını da artırıyor.

Makalenin baş yazarı, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Anicia Arredondo, spektral çizgilerin gücüne dayanarak, asteroitlerdeki suyun hacminin ve yaygınlığının Ay'da bulunanla tutarlı olduğunu doğruladı.

Burada da su kilitlenmiş, minerallere bağlanmış ve silikatlar tarafından emilmiştir.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU KULLANILACAK

Suyun Güneş Sistemi'ndeki dağılımını tam olarak anlamak için daha fazla analiz yapılması gerekiyor, ancak çalışmanın ardından ekip şimdi daha fazla bilgi edinmek için daha kaliteli optiklere ve çok daha iyi bir sinyal-gürültü oranına sahip olan James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanacak.

ASTEROİT NEDİR?

Asteroitler, Güneş'in etrafında dönen, fakat gezegenlerden daha küçük ve atmosferi olmayan kayalık veya metalik cisimlerdir. Küçük gezegen olarak da adlandırılırlar.

Nadir de olsa, Dünya'ya yakın yörüngelere giren asteroitler çarpışma riski oluşturabilir.

66 MİLYON YIL ÖNCE DİNOZORLARIN YOK OLMASINA NEDEN OLDU

66 milyon yıl önce Dünya'da dinozorların yok olmasına neden olan olayın, Everest dağı büyüklüğünde bir asteroit çarpışmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.