Güneş Sistemi'nde üç yeni uydu keşfedildi

EN SÖNÜK UYDULAR



Araştırmacılar "Yeni keşfedilen üç uydu, bu iki buz devi gezegenin etrafında yer tabanlı teleskoplar kullanılarak şimdiye kadar bulunan en sönük uydular" dedi.



Uzmanlar, bu kadar sönük nesneleri ortaya çıkarmak için özel görüntü işlenmesi gerektiğini belirtiyor.



SHAKSPEARE KARAKTERİ İSMİ VERİLECEK



Uranüs'ün yeni uydusu geçici olarak S/2023 U1 olarak adlandırıldı, ancak Uranüs uyduları için isimlendirme kurallarına uygun olarak sonunda bir Shakespeare oyunundan bir karakterin adı verilecek.



İlk kez geçen yıl Kasım ayında Dr Sheppard tarafından Şili'deki Carnegie Science Las Campanas Gözlemevi'ndeki Magellan teleskopları kullanılarak tespit edildi.



Çapı sadece yaklaşık 8 km olan uydu, muhtemelen Uranüs'ün var olan uyduları arasında en küçüğü ve gezegenin yörüngesinde 680 günde dönmekte.



Geçici isimler verilen üç yeni uydu için resmi adların verileceği bildirildi.

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