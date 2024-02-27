Güneş Sistemi'nde üç yeni uydu keşfedildi

Bilim insanları güneş sistemimizde daha önce tespit edilmemiş üç uydu keşfettiler.
Uranüs'ün etrafında 20 yıldan uzun bir süredir yeni bir uydu keşfedilmemişti. Yeni uydunun 8 km genişliği ile keşfedilen en küçük uydu olduğu belirtiliyor.
Neptün'ün iki yeni uydusu, yer tabanlı teleskoplar tarafından şimdiye kadar keşfedilen en sönük uyduyu içeriyor.
Bu yeni uydular Neptün'ün bilinen uydu sayısını 16'ya çıkarırken, Uranüs'ün uydu sayısı 28'e ulaştı, ancak bu sayı güneş sisteminin en büyük iki gezegeniyle kıyaslandığında hala düşük kalıyor.
Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jupiter'in 95, Satürn'ün ise 146 uydusu var ve bu sayı düzenli olarak artıyor.
EN SÖNÜK UYDULAR
Araştırmacılar "Yeni keşfedilen üç uydu, bu iki buz devi gezegenin etrafında yer tabanlı teleskoplar kullanılarak şimdiye kadar bulunan en sönük uydular" dedi.
Uzmanlar, bu kadar sönük nesneleri ortaya çıkarmak için özel görüntü işlenmesi gerektiğini belirtiyor.
SHAKSPEARE KARAKTERİ İSMİ VERİLECEK
Uranüs'ün yeni uydusu geçici olarak S/2023 U1 olarak adlandırıldı, ancak Uranüs uyduları için isimlendirme kurallarına uygun olarak sonunda bir Shakespeare oyunundan bir karakterin adı verilecek.
İlk kez geçen yıl Kasım ayında Dr Sheppard tarafından Şili'deki Carnegie Science Las Campanas Gözlemevi'ndeki Magellan teleskopları kullanılarak tespit edildi.
Çapı sadece yaklaşık 8 km olan uydu, muhtemelen Uranüs'ün var olan uyduları arasında en küçüğü ve gezegenin yörüngesinde 680 günde dönmekte.
Geçici isimler verilen üç yeni uydu için resmi adların verileceği bildirildi.
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