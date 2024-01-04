Güney Kore'den yapay güneş iyileştirmesi: Hedef 300 saniyeye çıkarmak

Güney Kore'nin "yapay güneş" makinesi, daha uzun süreler boyunca 100 milyon santigrat derecenin üzerinde yüksek sıcaklıkta plazma üretmesini sağlayabilecek bazı ekipmanlarla donatıldı.

GÜNEY KORE'DEN 300 SANİYE HEDEFİ

Bu güncellemeyle birlikte karbon yönlendiricinin yüksek erime noktası tungstenden yapılmış bir yönlendirici ile değiştirildi.



Yeni tungsten yönlendirici ortamın kullanıldığı deneyler Şubat 2024'e kadar devam edecek.Ekip, bu yeni ekipmanın yardımıyla 2026 yılı sonuna kadar 100 milyon santigrat dereceye 300 saniye dayanabilmeyi hedefliyor.

İLK OLARAK 2018 YILINDA 100 MİLYON SANTİGRAT DERECEYE ULAŞTI



Yapay güneş ilk olarak 2018 yılında 100 milyon santigrat dereceye ulaştı ve bunu sadece 1,5 saniye boyunca sürdürdü.



Bu süre 2019'da 8 saniyeye, 2020'de ise 20 saniyeye kadar uzatıldı. 2022'de ulaşılan son rekor ise 100 milyon santigrat dereceyi 30 saniye boyunca sürdürmeyi başardı.



Kısa bir süre önce cihaza, bu sıcaklığı daha da uzun süre sürdürmesini sağlayabilecek bir dizi yeni yükseltme yapıldı.

ÇİN, YAPAY GÜNEŞ İÇİN ŞİRKET KURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

China National Nuclear Corporation'a (CNNC) göre Çin, yapay güneş olarak bilinen nükleer füzyon reaktörünü hayata geçirmek için ülke genelindeki kaynakları bir araya getirecek yeni bir devlet şirketi kurduğunu duyurmuştu.

İKİ YIL ÖNCE REKOR KIRMIŞTI



Çin'in Hefei kentinde yer alan ve yapay güneş olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalışarak dünya rekoru kırmıştı.

NÜKLEER FÜZYON NE İŞE YARAR?

Nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturması ve bu süreçte muazzam miktarda enerji açığa çıkarmasıyla meydana gelir.

Bu muazzam enerji teorik olarak neredeyse sınırsız miktarda elektrik üretmek için kullanılabilir.