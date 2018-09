Epic Games’in geliştiriciliğini yaptığı Fortnite dünyanın her yerinden oyuncuların büyük beğenisini kazandı ve çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden 125 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Ülkemizde de hayli popüler olan oyunun yapımcıları Türk oyunculara bir jest yaparak oyuna Hacivat kıyafetini ekledi.



125 MİLYONDAN FAZLA OYUNCUYLA BULUŞTU



Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türk kültüründe önemli bir yer işgal eden gölge oyunundan bir karakterin dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite’ta yer alması, kültürümüzün çok genç ve geniş bir kitleye ulaşmasını da sağladı.



Dünya çapında hâlihazırda 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan ve bu sayıyı her geçen gün artıran Fortnite aracılığıyla yüz milyonlarca kişi Hacivat karakteriyle ilk kez tanışmış oldu. Kültürel bir ögenin tüm dünyada bilinen bir oyuna eklenmesi aynı zamanda teknolojinin geleneksel kültürü yeni kuşaklara tanıtmada nasıl kullanılabileceğinin de güzel bir örneğini oluşturuyor.



GÖLGE OYUNUNDAN SANAL DÜNYAYA

Geleneksel gölge oyunundaki yeşil ve kırmızı renkli elbiseleri, uçları kalkık sivri burunlu ayakkabıları ve şapkasıyla oyunda yer alan Hacivat’ın oyun dünyasındaki 3 boyutlu hali çok havalı görünüyor. Fortnite’ın fazlasıyla renkli ve eğlenceli oyun dünyasına çabucak uyum sağlayan Hacivat, yaptığı birbirinden farklı dans figürleriyle aradan geçen yüzyıllara rağmen perdedeki hareketliliğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor.



Bu çok özel karakter beraberinde kendine has eşyalarıyla geliyor. Hacivat haritada ineceği yeri seçmek için gökyüzünde süzülürken en büyük yardımcısı Gölge Oyunu adlı planörü olacak. Haritada dolaşıp malzeme toplarken ise Kütük Yaran adını verdiği özel baltasını kullanacak. Hacivat, kazanmak için zekânın da nişan alma yeteneği kadar önemli olduğu Fortnite dünyasında şimdiden büyük ilgi görüyor.



GÖLGE OYUNLU TANITIM



Geçmişi yüzyıllara uzanan Hacivat’ın oyun dünyasına gelişi de kendine has biçimde oldu. Geleneksel gölge oyunu sanatçılarının oyunseverlerin internette beğeniyle takip ettikleri yayıncıları Hacivat ve Karagöz ile aynı perdede buluşturdukları skeçler internet üzerinden canlı olarak yayınlanırken, ekran başındaki oyunseverler de en az yayındaki konuklar kadar eğlendiler. Dün akşam internetin en çok izlenen yayınları arasında olan bu tanıtım etkinliği, pek çok genç oyuncunun da geleneksel gölge oyunuyla ilk kez tanışmasına aracı oldu.



OYUNLAR KÜLTÜREL TANITIM ARACI OLDU



Hacivat kıyafetinin Fortnite’ta yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, eğitimden sağlığa pek çok alanda kendine yer bulmaya başlayan oyunların birer kültürel tanıtım aracına da dönüştüğünü belirtti. Özalp sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu bağlamda kültürümüzün bir parçasının dünyanın her yerindeki oyuncularla buluşması bizim açımızdan büyük bir sevinç kaynağı. Epic Games olarak oyunun Türkiye’de gördüğü ilgiden memnunuz. Türkiye’deki oyuncularımıza ufak bir jest yapmak istedik. Bunu yaparken de Türk kültüründen ilham aldık ve herkesin çok sevdiği Hacivat karakterini oyunumuza taşıdık. Öncelikli hedefimiz ülkemizdeki oyuncular olsa da dünyanın her yanındaki oyuncular da Hacivat’ı görecek ve arzu ederse alabilecekler. Yani bir anlamda Türk kültüründen bir şeyi dünyanın her yerindeki oyunculara sunmuş olduk.



İnternet ve oyunlar günümüzde çocukların ve gençlerin hayatında çok önemli birer eğlence kaynağı. Çocukların eğlenirken kendi kültürümüze ait kavram ve karakterle karşılaşmaları onlarda bu kavram ve karakterlere karşı olumlu duygu ve düşünceler yaratacaktır. Bu örnekte de oyunda Hacivat karakterini gören ve Türk kültürüne ait olduğunu öğrenen yüz milyonlarca gencin bu bilgiyi uzun süre akıllarında tutacaklarına inanıyorum. Eğer kültürümüzü dünyaya biraz olsun tanıtabildiysek ve yeni nesil içinde kültürümüze yönelik merak uyandırabildiysek ne mutlu bize.”