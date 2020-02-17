Hava kirliliğinin dünya ekonomisine maliyeti belli oldu

Küresel sera gazı salınımının yüzde 25'inden ısınma kaynağı olarak kullandığımız kömür, doğal gaz ve petrol sorumlu.



Ancak fosil yakıtlar sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor, ciddi bir ekonomik maliyet de getiriyor Greenpeace tarafından yayınlanan rapora göre, fosil yakıtların küresel ekonomiye olan günlük maliyeti 8 milyar dolar.

Küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3.3’üne karşılan gelen bu rakamın yıllık karşılığı ise 2.9 trilyon dolar.



Hava kirliliğinde kömür, petrol ve gaz kaynaklı tüketimin payı bir hayli yüksek

Aynı rapora göre, fosil yakıtların en çok kullanıldığı ülkeler ise Amerika Birleşik Devlerleri, Çin ve Hindistan. Bu üç ülkenin neden olduğu sağlık sorunlarının başında, yıllık 4.5 milyon prematüre ölüm geliyor.

2050'DE MALİYET 2.5 KATINA ÇIKABİLİR

Geçtiğimiz aylarda Oxford Economics tarafından yayınlanan bir rapor ise 2050 yılı itibariyle ortaya çıkacak 2 santigrat derecelik ısınmanın küresel GSYH’ye olan etkisinin yüzde 7.5 sevilerine çıkabileceğini ortaya koymuştu.