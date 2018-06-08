ABD'nin Harvard Üniversitesi araştırmacıları küresel ısınma ve sera gazlarıyla mücadelede devrim niteliğinde bir buluşa imza attıklarını açıkladı.



Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem, havadaki karbondioksitin süzülerek hidrojen ile birleştirilmesi esasına dayanıyor.



Dev kulelerde özel bir sıvı ile tepkimeye sokulan karbondioksit bu yöntemle havadan ayrıştırılıyor. Ortaya çıkan maddenin, hidrojen ile birleştirilmesiyle benzin ya da uçak yakıtı üretilebiliyor.



Uzmanlar, yeni yöntemin eskiye oranla çok daha ucuz ve kolay olduğunu söylüyor. Bir ton karbondioksitin havadan filtrelenmesinin 2 bin 500 TL yerine sadece 500 TL'ye mal olacağı ifade ediliyor.



Bu esnada üretilen yakıt da enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilecek. Aynı yöntemle atmosferdeki sera gazlarının da temizlenebileceği ifade ediliyor.



Bilim insanları, giderek artan karbondioksit salınımı ve sera gazlarının küresel ısınmaya yol açtığı uyarısında bulunuyor. Yöntem yaygınlaşırsa hem iklim değişikliği hem de enerji sorunu aynı anda çözülebilecek.