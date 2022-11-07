Hepsiburada’nın Efsane Kasım’ı Hızlı Başladı, İlk 6 Günde 7,5 Milyon Ürün Satıldı

Hepsiburada’nın “Efsane Kasım”ı, indirim döneminin avantajlarını kaçırmak istemeyen müşterilerin yoğun ilgisiyle başladı.

Türkiye’nin binlerce özel markasının katılımıyla 1-6 Kasım arasında “Efsane Marka Günleri” ile başlayan Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde satış rekorları kırıldı.



TOPLAM SİPARİŞ 2,5 KATINA YÜKSELDİ, 7,5 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜRÜN TESLİM EDİLDİ



Hepsiburada platformu üzerinden Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde verilen toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 kat arttı, 7,5 milyonun üzerinde ürün satıldı. Efsane Kasım’ın avantajlarını kullanan müşteri sayısı geçen senenin yaklaşık 2 katına çıkarken Kasım ayının ilk 6 gününde Hepsiburada’nın ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla %70 artışla 110 milyonun üzerine çıktı. Ayrıca Hepsiburada mobil uygulaması, 1, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde AppStore’da en çok indirilen uygulama oldu, 1-6 Kasım tarihleri arasında Google Play Store’da ise en çok indirilen ilk üç uygulama arasında yer aldı.



EN FAZLA ALIŞVERİŞ 20.00 - 23.00 SAATLERİ ARASINDA



İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya olurken, Hepsiburada müşterileri alışveriş için en çok akşam 20 ile 23 saatleri arasını tercih etti.



EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER DETERJAN VE TUVALET KÂĞIDI; EV ALETLERİNDE LİDER AİRFRYER



Müşteriler Efsane Kasım’ın ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdi.



Hepsiburada platformu üzerinden ilk altı günde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünü ise Airfryer oldu.



KASIMDA ALIP ŞUBATTA TAKSİTLE ÖDEMEYE YOĞUN İLGİ



Bu Kasım’da “Akıllı Alışveriş Platformu” olarak konumlanan Hepsiburada’nın, aile bütçelerini en çok rahatlatan “Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde” teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hepsiburada müşterileri kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları alışverişlerinin %50’sinde ihtiyaçlarını ertelemeden, ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamlarken her 3 alışverişten 1’ini Şubat sonrasında taksitlendirme imkânı kullanarak gerçekleştirdiler.



EFSANE KASIM EKONOMİYE DE HAREKET GETİRDİ



Hepsiburada platformunda yüz binlerce KOBİ ve satıcı da e-ticarete artan talebin etkisiyle ilk 6 günde rekor satış ve ciro hacimlerine ulaştı. Hepsiburada platformu üzerinden yapılan satışların önemli bölümü pazar yeri üyesi işletme ve KOBİ’ler tarafından yapıldı.



Hepsiburada’nın Efsane Kasım’ı 7-11 Kasım ve 21-25 Kasım tarihleri arasında indirimli fiyat ve kampanyalarla devam edecek.