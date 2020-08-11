HRW'den "Katil robotlar"a yasak talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insan kontrolüne tabi olmadan hedefini kendi belirleyip vuran tam otonom silah sistemlerine karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulundu. Örgütün hazırladığı raporda, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 2013 yılında başlatılan "Katil Robotları Durdurma" kampanyasına atıfta bulunularak, tam otonom silah sistemlerinin dünya çapında yasaklanması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğine işaret edildi.



"Katil robotlar" konusunun ilk olarak 2013 yılında BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda gündeme alındığına ve 2014'ten bu yana Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) toplantılarında tartışıldığına işaret edilen raporda, şimdiye kadar bu konuda resmi açıklama yapmış 97 ülkenin gelinen noktadaki konumu ve izlediği tutum mercek altına alındı.



Raporda, ülkelerin BM Genel Kurulu gibi çeşitli platformlarda yaptıkları açıklamalar ya da CCW'de ölümcül otonom silahlarla ilgili 2014-2019 yılları arasında düzenlenen sekiz toplantıya katılımları ve bu toplantılarda sergiledikleri tutum baz alındı.

YATIRIM YAPAN ÜLKELER



Çin, İsrail, Rusya, Güney Kore, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çeşitli otonom silah sistemlerine "güçlü" yatırım yapan ülkeler arasında yer alırken bu alanda yatırım yapan diğer ülkeler arasında Türkiye ve Avustralya'nın isimlerine yer verildi.



Ülkelerin büyük çoğunluğunun, güç kullanımıyla ilgili kararlar üzerinde insan kontrolünden yana olduğu, ancak tam otonom silahların yasaklanması çağrısında bulunan ülke sayısının 30'da kaldığı kaydedildi. Yasak çağrısı yapan ülkeler arasında Türkiye bulunmazken AB ülkeleri arasında sadece Avusturya yer aldı. Çin'in ise ölümcül otonom silahların geliştirilmesi ve üretiminin değil, sadece kullanımının yasaklanmasından yana görüş bildirdiği belirtildi.