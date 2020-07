Huawei, tablet ve telefonları birleştiriyor

Huawei Share tarafından etkinleştirilen "Çoklu Ekran İş Birliği" özelliği, birlikte çalışmaları için telefon ve tableti birleştirmeye olanak tanıyor.





Huawei açıklamasına göre, Çoklu Ekranlı İş Birliği; Huawei telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarların desteklediği, platformlar arası etkileşim için cihazları sorunsuz bir şekilde birleştirmeyi sağlıyor.



MatePad Pro 5G'de, telefonun sanal bir görüntüsünü tablete yansıtmaya izin veriyor. Hızlı bağlantı sunan ve her yerde kullanılabilen Çoklu Ekran İş Birliği, bluetooth ve NFC kullandığı için internet harcamıyor. Bağlandıktan sonra telefon, tablette küçük bir pencere olarak görünüyor. Bu pencere tıpkı telefon gibi görünüyor ve çalışıyor.



Tabletteki sanal telefonda ekran sola hızlıca kaydırıldığında, gerçek telefonda da sola hızlıca kaydırılır. Telefonun tüm fonksiyonları erkan üzerinden bire bir gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. Böylece, sadece tek bir ekrana odaklanmak yeterli oluyor ve küçük pencere aynı zamanda çoklu görevler yapmayı da sağlıyor. Resimler, belgeler ve metin dahil olmak üzere dosyalar iki cihaz arasında sürükleyip bırakılabiliyor.



Kablolara veya üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan sürükleyip bırakılabiliyor ve kopyalayıp yapıştırılabiliyor. Ayrıca, sosyal medya için resimler düzenlenebiliyor ve gerçek zamanlı bağlantı aynı zamanda daha iyi iş akışı elde etmeye de yardımcı oluyor.



TELEFONDA YAPILAN HER ŞEY TABLETE TAŞINABİLİYOR



Telefonda yapılan her şey tablete veya tam tersine kolayca taşınabiliyor. Cihazlar arasında kurulan bağlantı aynı zamanda cihazın hoparlörlerini, mikrofonlarını ve Huawei Akıllı Manyetik Klavye veya Huawei M-Pencil gibi eşleştirilmiş diğer cihazları da paylaşmayı, ikisi arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı sağlıyor.



Örneğin, cihazlar bağlıyken bir çağrı alınınca, tablette bilgilendirme yapılıyor ve tablette cevaplama seçilebiliyor. Benzer şekilde, telefonda müzik dinlenildiğinde, daha yüksek bir ses için tabletteki surround ses efekti bağlanabiliyor ve kullanılabiliyor.



Ayrıca, telefondaki bir kişiye e-posta mı yazmak için tablete bağlanarak fiziksel klavyeyi kullanılabiliyor. Kirin 980 işlemci ile EMUI10 ve üzerindeki işletim sistemi kullanan tablet ve telefonlar arasındaki çoklu ekran iş birliği özelliği her uygulama ile çalışıyor.



Öte yandan, AppGallery haricinde, istenilen uygulamalar doğrudan uygulamanın kendi resmi sitesinden de indirilebiliyor. Bu işlemi kolaylaştırmak için Huawei, Huawei Browser içerisine bir uygulama arama aracı entegre etti. Böylece herhangi bir internet sayfası arar gibi istenilen uygulamayı aratıp, doğrudan indirmeye başlanabiliyor.



Huawei'nin bir başka uygulaması olan Petal Search ise, doğrudan cihazın ana ekranından uygulama aramayı sağlıyor. Ayrıca Huawei'nin Phone Clone uygulaması ile kullanılan telefon her ne olursa olsun tüm veriler, ayarlar, fotoğraf galerileri ve uygulamalar MatePad Pro'ya aktarılabiliyor. Phone Clone işlemi sonucunda kullanıcılar, akıllı telefonlarında her ne uygulama kullanıyorlarsa aynılarını Huawei MatePad Pro'da da kullanmaya başlayabiliyor.



MoreApps isimli üçüncü parti bir uygulama da tüm uygulama yayıncıları içerisinde arama yaparak istenilen uygulamanın en son sürümünü APK dosyası olarak cihaza indirip kurulum yapmayı sağlıyor. Bu sayede Android uygulama ekosisteminin çok büyük çoğunluğu her zaman kullanıma hazır oluyor. Bulunamayan bir uygulama varsa, uygulama adı "İstek Listesi"ne gönderilebiliyor ve talep edilen uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.