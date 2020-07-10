Huawei Band 4’e Covid-19 tanısında rol oynayan özellik geliyor

Huawei Band 4, kandaki oksijen oranı (SpO2) da dahil, optimize edilmiş ve yükseltilmiş sağlık takibi sağlıyor.



Huawei açıklamasına göre, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekleyen Huawei Band 4 ile kullanıcılar, 1 dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor.



Bu sayede kullanıcılar, hem spor yaparken hem de günlük hayatlarında solunum sistemlerinde oluşabilecek en küçük sorundan bile sağlıklarını tehdit etmeden haberdar olabiliyor.



Huawei TruSeen 3.5, bilekliğin nabız takibinde iyi performans göstermesini sağlıyor. TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor.



Kalp atış hızı izleme, dış mekan-iç mekan koşusu, dış mekan-iç mekan yürüyüşü, dış mekan-iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.



Huawei Band 4, iyi bir egzersiz ve antrenman için kalp atış hızı bölgesini ve egzersiz sınıfını gerçek zamanlı ve kullanıcıya özel olarak egzersiz sırasında hemen ayarlıyor.



Her açıdan yenilenen Huawei Band 4, kullanıcıların kendilerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan çok yönlü bir sağlık izleme sistemi sunuyor.

