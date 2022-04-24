Huawei'nin 5 yeni ürünü Türkiye'de

Huawei'nin yeni bir tasarıma ve ilk HUAWEI OLED gerçek renkli fullview ekrana sahip ilk HUAWEI 2'si 1 arada Windows 11 dizüstü bilgisayar olan HUAWEI MateBook E, hareket halindeyken üretken kalmak isteyen tüketiciler için özel olarak tasarlandı. İş dünyasında hibrit çalışmanın artışı ile paralel tasarlanan ve bu yönde yeni çözümler sunan HUAWEI MateBook E, yalın bir tasarıma sahip hafif ve taşınabilir bir tablet bilgisayar. MateBook E ilk kez HUAWEI M-Pencil ile uyumlu bir HUAWEI bilgisayarı. 2'si 1 arada cihazla eşleştirilen ekran kalemi, 4.096 basınç hassasiyeti seviyesini ve sadece 2 ms'lik gecikmeyi destekleyerek her zamanki gibi yüksek duyarlılıkta kullanım sunuyor.



Yalnızca 709 gram ağırlığında ve 7,99 mm kalınlığında olan HUAWEI MateBook E, geleneksel dizüstü bilgisayarlarda bulunan daha keskin emsallerinden farklı olarak daha rahat bir tutuş sunarken daha akıcı bir tasarım sağlıyor.





KLAVYEDEN AYRILIP TABLET OLARAK KULLANILABİLİYOR



11. Nesil Intel Core işlemci ve Intel Iris Xe grafik kartına sahip HUAWEI MateBook E, mükemmel çoklu görev performansı ve depolama ihtiyaçlarını karşılamak için 16 GB'a kadar çift kanallı RAM ve 512 GB yüksek hızlı SSD’ye sahip. MateBook E’nin tüm modelleri, Independent Shark Fin Fan ile standart olarak gelir ve 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarlar için yeni bir çıta oluşturan yüksek soğutma performansı sağlayan sekiz katmanlı bir ısı dağıtım sistemi içeriyor.



HUAWEI MateBook E'nin ekranı klavyeden ayrılıp tablet olarak kullanılabiliyor. Açıklama ve sunum için 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar ve HUAWEI M-Pencil, tablet biçiminde daha da iyi bir deneyim sunabiliyor.



Önceden yüklenmiş Windows 11, kullanıcıların 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarları tablet biçiminde kullanırken yaşadığı yaygın sorunları ele alan gelişmiş dokunmatik özelliklere sahip. Artık işletim sistemi görev değiştirme için çok parmaklı hareketleri destekliyor ve büyük ölçüde geliştirilmiş tablet formu deneyimi için karmaşık çoklu görev kontrollerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.



GENÇ NESİL İÇİN ÖZEL TELEFON: NOVA 9 SE



Huawei'nin genç nesil için amiral gemisi özelliklerine sahip olarak satışa sunduğu telefonu HUAWEI nova 9 SE, yenilikçi özellikler ve modaya uygun tasarım öğeleriyle ön plana çıkıyor. HUAWEI nova 9 SE, güçlü kamera sistemi ve entegre videografi özellikleri sayesinde gençlerin dinamik yaşam hızına ayak uyduracak ve onlar için önemli şeylerin merkezinde kalmalarına yardımcı olacak. Ayrıca göz alıcı tasarımı ve güvenilir performansı sayesinde yaratıcılıklarını geliştirmeye teşvik edecek.





Huawei nova Serisi tarihinde ilk kez nova 9 SE, 108 MP Yüksek Çözünürlüklü kameraya sahip. Günümüzde kullanıcılar hayatlarının her anını belgeliyor, bu nedenle akıllı telefonda güçlü bir kamera şart. Daha yüksek mega piksel sayısı, fotoğraf yakınlaştırılsa bile kameranın daha fazla ayrıntıyı net bir şekilde yakalamasını sağlıyor. Ayrıca mükemmel ışık hassasiyeti sağlayarak çok iyi görüntü kalitesi ve daha da iyi düşük ışık performansı sağlıyor. Daha kötü ışık koşulları için nova 9 SE, karanlık ortamlarda fotoğraf çekebilen ve parlaklıklarını artırabilen gelişmiş çoklu çerçeve gürültü azaltma teknolojisine sahip bir Süper Gece Çekimi moduna sahip.



Görünümün arka kameradan ön kameraya sorunsuz bir şekilde geçirilmesini ve çekimlerin tek bir dosya olarak kaydedilmesine olanak tanıyan Sürekli Ön/Arka Kaydı telefonun dikkat çeken bir diğer özelliği. İkili Görünüm özelliği sayesinde de kullanıcılar gözünün önünde olup biteni ve buna tepkileri yakalamak için aynı anda her iki perspektiften de çekim yapabilecek. Huawei nova 9 SE, olağanüstü bir video içeriği oluşturma işini önemli ölçüde hızlandırabilen, kullanımı kolay düzenleme aracı Petal Clip uygulamasına da sahip.



Nova 9 SE, telefonu sadece 15 dakikada yüzde 60, 36 dakikada ise yüzde 100 şarj olmasını sağlayan 66W Süper Şarj sayesinde hızlı şarjlı pil rahatlığı sunuyor. Huawei nova 9 SE'nin oyun oynarken veya video izlerken ekran tepkisinin hızlı olmasını sağlayan 90 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç ekranı etkileyici görünüyor. Ek olarak, 270Hz dokunmatik örnekleme hızı, genel deneyimi süper pürüzsüz ve akıcı hale getiriyor.



HUAWEI nova 9 SE, siyah, kristal ve inci beyazı renk seçenekleri ve 6.999 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. Siparişe özel sepette ek 450 TL indirimin yanında, akıllı telefonu satin alan kullanıcılara hediye olarak HUAWEI Band 6 ile birlikte 6 aylık Blu TV üyeliği veriliyor. Ayrıca kullanıcılar 12 aylık ekran kırılma garantisini %50 indirimle satın alabiliyor. Ürünü satin aldıktan sonra deneyimlerini site yorumlarında paylaşan kullanıcılar ayrıca HUAWEI FreeBuds 3 kazanma şansı da yakalıyorlar.



P SERİSİNİN KATLANILABİLİR TELEFONU HUAWEI P50 POCKET



Huawei'nin Türkiye pazarına sunduğu diğer iki telefon ise, P Serisi ailesinden en yeni ve uzun zamandır beklenen HUAWEI P50 Pocket ve HUAWEI P50 Pro.



HUAWEI P50 Pocket, teknoloji ve tasarımda yenilikleri bünyesinde barındıran Huawei’nin en yeni akıllı telefonu. Sanatsal bir forma sahip, fotoğrafçılık yeteneklerinden veya performansından ödün vermeyen gerçek bir katlanabilir telefon. Kalite ve yenilik arayan ve hiçbir özellikten ödün vermek istemeyen kişiler için tasarlandı.





HUAWEI P50 Pocket, amiral gemisi performansı sunmaya devam ederken yatay olarak ikiye katlanabiliyor. Merkezi olarak yerleştirilmiş menteşe sayesinde P50 Pocket’ta simetrik ve Huawei’ye özel Çok Boyutlu Bağlantı Kaldırma tasarımının sahip benzersiz bir katlama mekanizmasına var. Bu özel mekanizma sayesinde cihaz açıldığında, menteşe sistemi yükselerek düzgün bir ekran ortaya çıkartıyor. Ayrıca Çok Boyutlu Menteşe Teknolojisi daha fazla dayanıklılık ve güç sağlıyor.



HUAWEI P50 Pocket katlandığında yalnızca 15,2 mm ve açıldığında 7,2 mm inceliğinde. Daha da iyi bir deneyim için yeni akıllı telefon iki ekranla donatıldı. Bunlardan en önemlisi, 21:9 en boy oranı, 442 PPI piksel yoğunluğu, 1,07 milyar renk ve sinematik bir izleme deneyimi sağlayan sadık renk üretimi için P3 renk gamı desteğine sahip 6,9 inç esnek OLED ekran. Kapak ekranı ise, çeşitli bilgilere kolay erişim sağlarken ayrıca müziği yönetmek, takviminizi kontrol etmek, fotoğraf veya video çekmek ve bildirimleri yönetmek için de kullanılabilir.



HUAWEI P50 Pocket, 4.000 mAh bataryası ile yüksek bir pil ömrü sunuyor ve 40W HUAWEI SuperCharge ile yüksek şarj hızlarını desteklerken ince ve zarif bir form sağlıyor. Akıllı telefon ayrıca, katlandığında kameraları, mikrofonu ve konum hizmetlerini otomatik olarak devre dışı bırakan Süper Gizlilik Modu'nu da sahip.



Fotoğraf açısından bakıldığında, HUAWEI P50 Pocket, True-Chroma Image Engine, HUAWEI XD Optics ve HUAWEI XD Fusion Pro'yu destekliyor. Buna dayanarak Huawei, 10 Kanallı Multi-Spectrum Sensörü, Ultra Spektrum kamera matrisi, AF Lazer, 40MP True-Chroma Kamera, 13MP Ultra Geniş Açı Lens ve 32MP Ultra Spektrum kamerayı geliştirdi. HUAWEI P50 Pocket'ün Ultra Spektrum Kamerası, güçlü donanım ve yazılımın kapsamlı bir kombinasyonunun yanı sıra tam renk gamında 2.000'den fazla rengin ince ayarını kullanarak, kullanıcıların gördüklerini aslına uygun bir şekilde yakalamalarına izin vermek için insan gözünün renkleri nasıl algıladığını taklit ediyor.



HUAWEI P50 PRO AKILLI TELEFONDA FOTOĞRAFÇILIĞI BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYOR



HUAWEI P50 Pro ise akıllı telefon pazarı için çıtayı bir kez daha yükseltiyor. HUAWEI P50 Pro, P Serisi’nin fotoğrafçılıktaki karakteristik mükemmelliğini devralarak HUAWEI'nin şimdiye kadar piyasada bulunan en gelişmiş fotoğrafçılığa yönelik akıllı telefonu oldu. Bu güçlü cihaz, her mobil fotoğraf tutkununun profesyonel düzey ve kalitede fotoğraf çekmesini, gerçekliğin tüm renklerini ve ayrıntılarını yakalamasını sağlayacak. Standart bir akıllı telefon kamerasını yeterli bulmayan, güzel anlar yaratma ve yakalama ihtiyacı hissedenlere yönelik bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.





HUAWEI P50 Pro, RGB kamera, monokrom kamera ve çok spektrumlu bir sensör içeren Süper Ana Kamera Matrisine sahip ilk Çift Matrisli Kamera sistemini kullanıcılara sunuyor. True-Chroma Shot sayesinde yeni bir Süper Renk Filtresi sistemine sahip XD Fusion Pro, True-Chroma Görüntü Motoru ve HUAWEI P50 Pro ile oluşturulan Süper HDR teknolojisine sahip fotoğraflar, gerçeğe en yakın görüntüyü elde etmek için düşük ışık koşullarında bile ayrıntı ve renklerle dolu. HUAWEI P50 Pro, 100x'e kadar yakınlaştırma özelliğine sahip periskop zoom lensi, ultra geniş açılı lens ve sabitleme teknolojisi ile donatılarak cihazı elinizde tutarken uzaktaki küçük nesnelerin veya nesnelerin sabit, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını kolayca çekebilmenizi sağlıyor. HUAWEI P50 Pro, optik farklılıkları düzelten ve görüntülerdeki ayrıntıları geri getiren HUAWEI XD Optics'i de destekliyor.



HUAWEI P50 Pro, daha büyük bir ekran ve 4360mAh pil, 66W kablolu ve 55W kablosuz HUAWEI SuperCharge ile birlikte gelmesine rağmen daha hafif ve daha ince kalırken, ele rahatça oturacak şekilde tasarlandı. HUAWEI P50 Pro, P3 renk gamını ve doğru ve gerçeğe yakın renk gösterimi için 1,07 milyara kadar rengi destekleyen 3D kavisli bir cam ekrana sahip. 120Hz'e kadar yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ile hem video eğlencesi hem de oyun için akıcı ve duyarlı bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca P50 Pro, ister oyun oynuyor ister video izliyor olun, güçlü çok yönlü sese kendinizi kaptırmanıza yardımcı olmak için Çift Stereo Hoparlörlerle donatıldı.



KOŞMAYI SEVENLER İÇİN EN DOĞRU HUAWEI: HUAWEI WATCH GT



HUAWEI WATCH GT Runner ise koşmayı sevenler için en doğru Huawei akıllı saat olarak tüketicilerle buluşuyor. HUAWEI WATCH GT Runner, ünlü GT Serisi’nin en iyilerini bir araya getirerek tüm eğitim seviyelerindeki koşucuları memnun etmek için yeni özellikler sunuyor. Çevre ve sağlık verilerini kaydederek, kullanıcılara kapsamlı ve profesyonel fitness deneyimi sunarak bilimsel ve etkili bir antrenman planı formüle ediyor.



HUAWEI WATCH GT Runner, koşucunun her adımına eşlik etmek için doğru dinamik kalp atış hızı ve SpO2 izleme sunan yeni HUAWEI TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip. Sektörün ilk asılı gizli anteni ve Çift Bantlı Beş Sistemli GNSS konumlandırması, koşulan parkuru doğru bir şekilde izleyerek doğru konumlandırmayı destekliyor.







TruSeen 5.0+ teknolojisiyle donatılarak HUAWEI'nin yeni akıllı saati, GT Serisi’ndeki şimdiye kadarki en hassas akıllı saat. Ayrıca, çalışan veriler HUAWEI Health Uygulaması aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalarla paylaşılarak veri alışverişi, uygun veri görüntüleme deneyimi ve verimli egzersiz programları yapılabiliyor.



HUAWEI TruSport'u temel alan HUAWEI WATCH GT Runner, kullanıcının koşu performansını değerlendirmek için Koşu Yeteneği Endeksi (RAI) sağlıyor. Kullanıcı limitine ulaşmamış olsa bile sistem, geçmiş kalp atış hızı, tempo, mesafe, frekans ve diğer çok boyutlu verilere dayalı olarak koşu performansını hesaplayabiliyor ve koşucuların yeteneğini doğru bir şekilde sınıflandırmak için RAI'yi ölçebiliyor. HUAWEI WATCH GT Runner ayrıca RAI ve antrenman yüküne odaklanan akıllı bir dinamik ayar planı ile donatıldı. Yorgunluk seviyesi, antrenman endeksi, aerobic / anaerobik antrenman basıncı gibi profesyonel veriler de koşucuların kendi durumlarını analiz etmelerine ve sonuçlarını iyileştirmek için makul plan ayarlamaları yapmalarına yardımcı oluyor.



HUAWEI WATCH GT Runner, bilek kemiğinin özelliklerine uyan, dikkatle parlatılmış kavisli camdan üretilen ergonomik olarak tasarlanmış 2.5D arka saat kasası kullanıyor. Ürünün tasarımı sadece rahat olmakla kalmıyor, aynı zamanda sarsılması da kolay değil. Böylece dış ışığın girişimini etkili bir şekilde azaltır ve kalp atış hızı sinyalinin kalitesini iyileştiriyor.



HUAWEI WATCH GT Runner, yüksek mukavemetli polimer fiber gövde gibi hafif ve rahat malzemeleri benimsiyor. Bu malzemeler, seramik ultra hafif çerçeve ve havacılık sınıfı titanyum alaşımlı saat kurma kolu ile de uyumlu. Tüm saat gövdesinin ağırlığı 38,5 gram kadar hafif, yani koşucular koşarken saat taktıklarını zar zor fark edebiliyor. Akıllı saatle birlikte verilen suya dayanıklı anti bakteriyel silikon saat kayışı sayesinde koşucuların antrenman sırasında kayışa temas eden ter ve kir konusunda endişelenmelerine de gerek kalmıyor.



HUAWEI WATCH GT Runner, Huawei'nin giyilebilir ailesinin güçlü pil ömrünü devralarak tipik kullanım senaryolarında akıllı modda 14 güne kadar pil ömrü ve yoğun kullanım senaryosunda 8 günlük uzun pil ömrü sağlıyor.



HUAWEI WATCH GT Runner, yolculukta güvenliklerini sağlamak için pusula özelliğini destekleyen yerleşik bir barometreye sahip. Ayrıca kulaklık veya hoparlörlerle müzik çalmayı desteklemesi haricinde 500 şarkıya kadar depolayabilen büyük miktarda depolama alanı ile birlikte geliyor.

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