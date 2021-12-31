HUH Token lansmanından bu yana yüzde 2500 artış yaşıyor

Ring gibi piyasaya giren bir coini seçmenin yeni yılda neden bu kripto Bitcoin gibi bir kriptoyu seçmekten daha iyi bir fikir olabileceğini kripto yatırımcıları tarafından sıkça merak ediliyor. Cevap ise oldukça basit görünüyor; piyasaya yeni gelen coinlerin çevrelerinde dolaşacak çok şey olma potansiyeline sahip olmaları.



Ring 24 saatlik bir işlem hacmi penceresinde 33 milyon doların üzerinde birikiyor. Piyasaya yeni giren coinler için oldukça iyi bir şey olarak ifade ediliyor. Bu nedenle Ring, PancakeSwap’ta en iyi tokenlerden biri olarak yer almayı başarıyor. Ring, bir getiri işleme düğümü aracılığıyla sahipleri için ücretleri düşürmeye çalışan ve yatırımını çok sayıda yere dağıtarak kripto para birimi yatırımlarının riskini potansiyel olarak yöneten bir DeFi’yi ifade ediyor.



ÇOKLU KRİPTO ÇAĞI BAŞLADI!



Kripto para piyasasının hareketliliğinden daha fazla koruma sağlayan çoklu zincirin özü HUH Token tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Çoklu zincir fikri, yeni bir kripto çağına kapı aralıyor. Bu fikirde yer alan kripto düzenlemesi, finans dünyasının en önde gelen dillerinde olduğundan yatırım potansiyel olarak daha az değişkenlik gösteriyor. Finans uzmanı olan Robert Courtneidge ise konuya dair düşüncelerini şu sözlerle paylaşıyor: “Birlikte çalışabilirlik zorluklarını çözmek için yargı alanları arasında ve bankacılık aracılığının ortadan kaldırılması, aşağı yöndeki etkilerin potansiyelini azaltan optimal bir model tanımlamak için özel ve kamu sektörleri arasında yakın uluslararası işbirliğini ifade ediyor.” Görünüşe göre ise şimdiye kadar Ring ve HUH Token, çoklu zincir teknolojilerini sahiplerinin avantajlarına göre kullanmayı başarıyor.



HUH TOKEN, KRİPTO DÜNYASINDA HAREKETLİLİĞE NEDEN OLUYOR



Kripto dünyası Huh Token’ı yeni yıl hediyesi olarak görüyor. HUH Token, 6 Aralık'taki lansmanından bu yana %2500 gibi etkileyici bir artış görerek sadece 3 ayda önemli bir büyüme hedefliyor ve 12 binden fazla yatırımcıya sahip oluyor. Peki Huh Token bu hedeflere nasıl ulaşılacak?



HUH Token, kendi HUH Token arzından şahsen 4 milyon dolar değerinde yaktı ve bu gelişme Huh Token sahipleri bir değer artışı sağladı. Sahiplerinin tarafından çevresine Huh Token aldıran kişiler için ise %10 satış ücreti indirimi sağlayan ve kodun sahibini veren bir kod alacağı bir akıllı sözleşme yönlendirme sistemi de sunuyor. Ayrıca Huh Token, Huh Token’ın ilk işlemlerinde %10 BNB bonusu da veriyor. Yorumcular ise bu gelişmelere ramen yatırımcılara işlem yapmadan önce detaylı bir araştırma gerçekleştirmelerini öneriyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



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