HUH Token nasıl satın alınıyor? (Shiba Inu hızında piyasalara adım atın)

6 Aralık'ta piyasaya sürülen HUH Token, birkaç Crypto forumunda ve Reddit'te dikkatleri üstüne çekti.



HUH Token'ı nasıl satın alabilirsiniz?



Önce bir cüzdan sahibi olmalısınız:



Güvenilir cüzdanlardan biri olan Metamask'ı yüklemek için adımları takip edebilirsiniz.



Adım 1: Metamask web sitesine gidin.



Adım 2: Tarayıcınıza uzantı eklemek için tıklayın.



Adım 3: Sağ üstteki ‘ekle’ butonuna tıklayın.



Adım 4: Ardından son olarak "Uzantı Ekle" düğmesini tıklayın.



Tarayıcınızın sağ üst köşesinde bir tilki logosunun logosunu gördüğünüzde Metamask'ın yüklendiğini anlarsınız.



Metamask Kullanımı



Kripto paranızı saklamak için bir cüzdan yüklemek, Metamask'ta yapmanız gereken ilk şeylerden biridir.



Aşağıda özetlenen bu adımları izleyin.



Adım 1: Google Chrome tarayıcınızın sağ üst köşesinde Metamask logosuna tıklayın.



Adım 2: Şartlar ve koşulları inceleyin ve kabul edin. 2 ila 3 sayfalık şartları kabul etmeniz gerekebilir.



Adım 3: Cüzdanınızı oluşturmak için bir şifre girin ve "Oluştur"a tıklayın.



Adım 4: Kasanız için size 12 "tohum kelime" listesi sunulacak.



"Seed Words as File"a tıklayın ve "MetaMask Seed Words" dosyasını güvenli bir yere kaydedin. Bu bilgileri güvenli ve güvenli bir şekilde başka bir yere kopyalamanız da önerilir. Bu bilgileri asla başkalarıyla paylaşmayın. Artık cüzdanınızı kullanabilirsiniz.



PancakeSwap üzerinden satın alma



Adım 1: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x0'a gidin.



Adım 2: Açılır menüden "Cüzdanı Bağla"yı seçin.



Adım 3: Metamask sekmesine gidin.



Adım 4: Metamask şifrenizi girin ve kilit açma düğmesine basın.



Adım 5: Talimatları izleyerek bağlantı prosedürünü tamamlayın.



Artık cüzdanınızı bağladıktan sonra HUH Token satın almaya hazırsınız. En yoğun ticaret zamanlarında slipage oranlarını daha yüksek ayarlamanız gerekebilir. Alım satım maliyetlerini ödemek için Metamask cüzdanınızda BNB (Binance Coin) olması gerektiğini lütfen unutmayın.

İsterseniz doğrudan Metamask cüzdanınızdan BNB satın alabilirsiniz. Ayrıca Coinbase gibi bir borsadan BNB satın alabilir ve Metamask cüzdanınıza aktarabilirsiniz.



En sevdiğiniz borsaya gidin ve o borsadan Metamask cüzdan adresinize bir transfer yapın. Metamask cüzdanınızın adresi, Metamask cüzdan kullanıcı arayüzünün üst kısmında bulunabilir.



HUH Token, rekor bir hızla 'kriptosfer'e girdi. HUH Token web sitesine göre, HUH Token, üç temel işlevi olan topluluk odaklı bir DeFi tokenidir: yardımcı programlar, memler ve yönlendirmeler. Ayrıca, kripto para birimini uzun süre elinde tutan kullanıcılar tarafından alınan statik ödüller de vardır. Esasen, eğer bu kripto para birimini alırsanız, bu özel yatırımın fiyatı Ay'a fırlarken ona bağlı kalmanız gerektiğini önerir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN

PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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