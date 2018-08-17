Teknoloji firmaları, insansız hava araçlarına (İHA) yeni görevler biçmeye devam ediyor. GSM operatörü Turkcell de İHA'larla çevre temizliği sağlayan bir sistem geliştirdi.



İHA'ların kullanım alanları büyük bir hızla artıyor. Farklı boyutlarda ve yapılarda üretilebilen İHA'lar çeşitli arızaların tespit edilmesinde, tarımda ilaçlama, sulama ve gözlem yapılmasında, trafik ve yol durumu hakkında veri toplanmasında, kargo hizmetlerinde ve askeri alanlarda kullanılabiliyor. Kullanım çeşitliliğine bağlı olarak İHA yazılım ve donanımları da sürekli güncelleniyor.



İHA'lar uzaktan kumanda veya otopilotla yönlendirilebiliyor ve insan erişiminin kısıtlı olduğu yerlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. İHA'lara kameralar, sensörler, görüntü işleme algoritmaları gibi çeşitli özellikler eklenmesiyle neredeyse istenilen her alanda kullanılabilecek araçlar üretilebiliyor.



Günümüz şartları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda İHA'ların çevre temizliğinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.



Çevre temizliği hizmetinin insanlar tarafından sağlanması kimi zaman verimsiz olabiliyor. Sokaklarda bulunan çöpler temizlik görevlilerinin gözünden kaçabiliyor veya erişilmesi zor yerlerde olabiliyor. Günün çeşitli saatlerinde farklı kişilerin çalışması dolayısıyla temizlik her zaman aynı düzeyde sağlanamayabiliyor.



Turkcell bünyesinde geliştirilen sistem, çöplerin ve atık maddelerin İHA yardımıyla tespit edilmesine ve kategorilerine uygun şekilde en yakın çöpe taşınmasına dayanıyor.



Sistemle görüntü işleme teknolojisi ve İHA aracılığıyla çevre kirliliğine sebep olan çöpler ve atık maddeler tespit edilecek, İHA'nın taşıyabileceği boyutta olanları kategorisine uygun en yakındaki çöp kutusuna taşınacak, çöplerin doluluk oranları takip edilecek ve gerekli durumlarda ilgili birimlere bildirim yapacak.



İHA, içerdiği görüntü yakalama modülü aracılığıyla üzerinde uçtuğu ortamın görüntülerini toplayacak, kavrama kolu aracılığıyla cisimleri tutup bırakacak, çöp kutusu konum tespit modülü aracılığıyla çevredeki çöp kutularının yeri tespit edilecek, iletişim modülüyle ilgili birimlerle iletişim kurulacak. Kontrol modülü aracılığıyla görüntüler analiz edilerek ilgili birimlerin aksiyon almaları sağlanacak.



Ayrıca dolu olduğu belirlenen çöp kutularının ve İHA'ların taşıyamayacağı boyuttaki çöp veya atık maddenin konumu bildirilerek temizlik aracı gönderilmesi de temin edilebilecek.



Çöp veya atık maddeler sistemde cam, plastik, kağıt gibi sınıflandırılabilecek. Kategori belirleme aşamasında kontrol modülü tarafından kimlik, pasaport, cüzdan gibi çeşitli kişisel eşyalar görüntü işleme yöntemiyle tespit edebiliyor. Bu durumda polis, kayıp eşya bürosu gibi yetkili birimlere tespit edilen nesnenin konum bilgisini içeren bildirimler gönderilebilecek.



Belli bir doluluğa ulaşan çöp kutularına ilişkin de ilgili bildirim alınmasına olanak veren sistem, ilgili birimlere trafik bilgisi vermek dahil çeşitli uygulamalarla zenginleştirilebilecek.