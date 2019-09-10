BBC'nin haberine göre, farklı ülkelerin siyaset, iş ve bilim çevresinden önde gelen 34 ismin bir araya geldiği Küresel Adaptasyon Komisyonu tarafından yayınlanan raporda, yapılan küresel maliyet-kar analizi sonucunun gelecek 10 yıl içinde iklim değişikliğiyle mücadelede alınacak önlemlere 1,8 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyduğu belirtildi.



Raporda, erken uyarı sistemleri, altyapı, kuru tarımın geliştirilmesi, mangrov ormanların büyütülmesi ve korunması ile su kaynaklarının muhafaza edilmesi başlıklarıyla belirlenen 5 alana yönelik yatırımlara ayrılacak 1,8 trilyon doların, beraberinde 7 trilyon dolardan fazla net kar getireceği ifade edildi.



Dünyanın acilen beş başlıkta toplanan uyum stratejilerini hayata geçirerek "iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı" artırması gerektiğine işaret edilen raporda, gelecekteki kayıpların önüne geçilmesi, inovasyon yoluyla olumlu ekonomik kazanç sağlanması ile sosyal ve çevresel faydaları dikkate alındığında 1,8 trilyon dolar yatırımla 7,1 trilyon dolar getiri sağlanacağı kaydedildi.



Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de aralarında olduğu Komisyon, dünyaya fayda sağlayacak önlemlere yatırım yapmanın daha zengin ülkeler açısından acil ahlaki bir yükümlülük olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Ban, raporun bulgularına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İklim değişikliği sınır tanımıyor. Bu ancak sınırları aşarak ve dünya çapında işbirliğiyle çözülebilecek uluslararası bir sorun. Dünyanın birçok yerinde iklimin halihazırda değiştiği ve buna uyum sağlamamız gerektiği giderek daha aşikar hale geliyor." yorumunu yaptı.

