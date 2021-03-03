İlk uzay turisti duyurdu: Ay’a gidecek 8 gönüllü aranıyor

Ay'a gidecek ilk turist olmaya hazırlanan Japon milyarder  Yusaku Maezawa Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX’in Ay’a gitmek için 8 gönüllü aradığını duyurdu.

03.03.2021 - 09:40

İlk uzay turisti duyurdu: Ay’a gidecek 8 gönüllü aranıyor

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Dünya'nın tek uydusu olan Ay’a ilk ayak basmamızın üzerinden yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Şimdi sıra Ay’a ilk turisti göndermekte. 
 
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turisti geçtiğimiz dönemlerde açıklamıştı. 

2023 yılında gerçekleşecek uçuş için Ay'a ilk gidecek turist Yusaku  Maezawa olarak açıklanmıştı. 

Market Watch’ta yer alan habere göre, Japon milyarder Maezawa  SpaceX’in Ay’a gitmek için 8 gönüllü aradığını duyurdu.  

Maezawa, başvuruların 14 Mart’a kadar süreceğini, mülakatların ise Mayıs ayında tamamlanmasını beklediklerinin altını çizdi.

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR?  

Forbes verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra  Softbank'a satmış ve CEO koltuğuna oturmuştu. 

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu. 

Maezawa geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın SpaceX roketiyle ay çevresinde seyahat edecek ilk turist olmuş ve haberlere konu olmuştu. Uçuşun 2023’te gerçekleşeceği açıklanmıştı.  

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