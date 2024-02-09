İngiltere, nükleer füzyon enerji üretiminde dünya rekoru kırdı

İngiltere'de 40 yıllık Nükleer Füzyon, bir deneyde daha önce hiç olmadığı kadar enerji üreterek dünyayı sınırsız ve temiz enerji hayaline bir adım daha yaklaştırdı.



JET laboratuvarındaki nükleer füzyon reaktörü, kapatılmadan önce son çalışmasında 69 megajül enerji üreterek dünya rekoru kırdı.

Araştırmacılar daha önce 2022'de 59 megajül enerji üreterek dünya rekoru kırmıştı.

Bilim insanları "Daha önce hiç yapmadığımız bir şeyi başardık" dedi.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

"Yapay Güneş" olarak nitelendirilen Nükleer füzyon, küçük parçacıkları ısıtarak ve bir araya getirerek daha ağır bir parçacık oluşturur ve bu da belli bir enerjiyi açığa çıkarır.

Başarılı bir şekilde ticari seviyelere çıkarılırsa, karbon emisyonu olmadan sonsuz miktarda temiz enerji üretebilir.

"GÜNEŞ'TEN ON KAT DAHA SICAĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Ancak Manchester Üniversitesi Nükleer Füzyon Araştırma Görevlisi Dr. Aneeqa Khan'ın da açıkladığı gibi, bu hiç de kolay değil.

"Atomların Dünya'da bir araya gelebilmesi için Güneş'ten on kat daha sıcağa ihtiyacımız var. Yaklaşık 100 milyon santigrat ve yeterince yüksek yoğunlukta atomlara ve yeterince uzun bir süre gerekiyor" diye açıkladı.

27 YILDA ÜÇ KATINA ÇIKARILDI

Reaktörün sadece on yıl kadar faaliyette kalması öngörülüyordu ancak tekrarlanan başarılarla ömrü uzatıldı. Bugün açıklanan sonuç, 1997'deki benzer testlerde elde edilenin üç katıdır.

"FÜZYON ENERJİSİNE HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ"

Birleşik Krallık Nükleer ve Şebekelerden sorumlu Bakan Andrew Bowie şunları söyledi: "JET'in son füzyon deneyi, 1983'ten bu yana projede çığır açan tüm çalışmaların üzerine çıkmıştır. Oxfordshire'daki bilim insanları ve mühendislerden oluşan uluslararası ekip sayesinde füzyon enerjisine her zamankinden daha yakınız."

JET reaktörünün yeni dünya rekoru, nükleer füzyon enerjisinin potansiyelini gösteriyor. Füzyon enerjisi, temiz ve bol bir enerji kaynağı olabilir ve gelecekte dünya enerji ihtiyacını karşılayabilir.

