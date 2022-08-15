İnsan yüzünü modelleyen yapay zeka

İngiltere'de bir şirket, insan yüzünün dijital modelini oluşturabilen yapay zeka geliştirdi. Böylece kişiler, Metaverse dünyasına dijital ikizleriyle adım atabilecek. Geliştirilen teknolojinin, moda, oyun, güzellik ve reklam şirketlerinde denenmesi planlanıyor.

Haberler - ntv.com.tr 15.08.2022 - 16:06

İnsan yüzünü modelleyen yapay zeka

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Londra'daki şirket, bir kişinin yüzünün gerçeğe yakın dijital modelini oluşturabilen yapay zeka destekli yazılım geliştirdi.

Sekiz tablet, yedi telefonla yarım daire biçimli bir düzenek özel tasarlanmış aydınlatma sistemiyle insan yüzünü kaydediyor.

Yazılım, kişinin yüzündeki yansımaları ayrı ayrı analiz ediyor. Gerçeğe en yakın yüzü oluşturabilmek için yansımaları uygun olarak modelliyor.

Oluşturulan dijital ikizlerle, Metaverse evrenine giriş yapılabiliyor. 

Şirket, yakın gelecekte insanın gerçekçi avatarını yapmayı hedefliyor.

Geliştirilen bu teknolojinin moda, oyun, güzellik ve reklam şirketlerinde denenmesi planlanıyor.

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