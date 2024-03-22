Dünya Su Günü

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi yaşandı

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a dün gece küresel çapta erişim problemi yaşandı.

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi yaşandı

Instagram kullanıcıları, dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle platforma erişim sağlayamadı.

Downdetector'de yer alan grafiğe göre, kullanıcılar Instagram'a dün gece küresel olarak erişim problemi yaşadı.

Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunların çoğunluğunun giriş yapamamakla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Instagram ve , Mart ayının başlarında teknik bir sorun nedeniyle iki saatten fazla süren bir kesinti yaşamış, kesintinin en yoğun olduğu dönemde Facebook için 550.000'den fazla, Instagram için ise yaklaşık 92.000 kesinti bildirimi yapılmıştı.

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi yaşandı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...