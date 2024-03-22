Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi yaşandı

Instagram kullanıcıları, dünya genelinde yaşanan bir sorun nedeniyle platforma erişim sağlayamadı.

Downdetector'de yer alan grafiğe göre, kullanıcılar Instagram'a dün gece küresel olarak erişim problemi yaşadı.

Kullanıcılar tarafından bildirilen sorunların çoğunluğunun giriş yapamamakla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Instagram ve Facebook, Mart ayının başlarında teknik bir sorun nedeniyle iki saatten fazla süren bir kesinti yaşamış, kesintinin en yoğun olduğu dönemde Facebook için 550.000'den fazla, Instagram için ise yaklaşık 92.000 kesinti bildirimi yapılmıştı.