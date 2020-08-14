Instagram'dan ABD başkanlık seçimi öncesi yeni güvenlik önlemi

Instagram, aldığı yeni güvenlik tedbirleri kapsamında şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek.

ntv.com.tr 14.08.2020 - 08:24

Instagram'dan ABD başkanlık seçimi öncesi yeni güvenlik önlemi

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram  platforma yeni güvenlik tedbirleri getirdi. 
  
ABD basınında yer alan haberlere göre, Instagram, şüpheli hesaplardan kimlik doğrulaması isteyecek. 
  
Aynı haberlere göre, bu doğrulamayı gerçekleştirmeyen hesaplar  Instagram tarafından kapatılacak. 
  
Instagram’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin sıradan kullanıcıları etkilemeyeceği vurgulandı.  
  
Yeni kural kapsamında Instagram şüphelendiği hesaplardan resmi bir kimlik belgesi ile kim olduklarını doğrulamaları isteyecek. 
  
Instagram 2020 yılındaki ABD seçimleri öncesinde aldığı bu karar ile platformdan trolleri ve botları temizlemeyi planlıyor. 

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