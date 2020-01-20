Instagram'dan anasayfaya 'IGTV' ayarı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ın anasayfası değişiyor.



Instagram’da 1 dakikanın üzerinde video paylaşımı için geliştirilen IGTV’nin sosyal medyada paylaşılan videolarda yeni bir dönem açması bekleniyordu. Ancak tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymadı.



TechCrunch'ta yer alan habere göre, Instagram anasayfada bulunan IGTV ikonunu kaldıracağını duyurdu.



Instagram'ın bu kararı vermesinin arkasında yatan neden ise IGTV'nin beklenen popülariteye ulaşamaması.



Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Instagram anasayfasında bulunan IGTV ikonuna bugüne kadar sadece her 100 kullanıcıdan 1'i tıkladı.