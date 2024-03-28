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Instagram'dan yeni özellik: Blend ile Reels algoritması değişiyor

Instagram, arkadaşlarınızla paylaştığınız Reels videolardan yola çıkarak karıştırma özelliğiyle birlikte yeni bir karıştırma seçeneği oluşturacağı ve böylelikle Reels videolarında bu algroitmaya bağlı olarak önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Instagram'dan yeni özellik: Blend ile Reels algoritması değişiyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Mobil geliştirici ve genellikle Instagram sızıntıları yapan Alessandro Plauzzi, platformun yeni bir özelliği test ettiğini açıkladı.

Paluzzi'ye göre, Instagram'ın arkadaşlarınızla paylaştığınız Reels videoları üzerinden yola çıkarak (Blend) karıştırma seçeneği oluşturacağı ve bu algoritmaya bağlı Reels önerilerinde bulunacağı kaydedildi.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak Instagram'ın test ettiği aktarıldı.

Instagram'dan yeni özellik: Blend ile Reels algoritması değişiyor - 1

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