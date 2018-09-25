Sosyal medya devi Facebook’ta yaprak dökümü devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etmesinin ardından şimdi de Instagram’ın kurucuları istifa kararı aldı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger Facebook yönetimi ile yaşadıkları sorunlar nedenş ile bu kararı aldı.



“YARATICILIĞIMIZI KEŞFETMEK İÇİN AYRILIYORUZ”



Şirketin CEO'su Systrom istifa kararının ardından "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" açıklamasında bulundu.



“YENİ PROJELERİNİ GÖRMEYİ MERAKLA BEKLİYORUM”



Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ise Kevin Systrom ve Mike Krieger’in ayrılık kararına ilişkin, "Kevin ve Mike olağanüstü ürün liderleri ve Instagram ikisinin birleşmiş yaratıcı yeteneklerini yansıtıyor. Altı yıl boyunca onlarla birlikte çalışırken çok şey öğrendim ve bundan keyif aldım. Onlara bundan sonrası için en iyisini diliyorum ve yeni projelerini görmeyi merakla bekliyorum." ifadesini kullandı.



FACEBOOK 1 MİLYAR DOLARA SATIN ALMIŞTI



Kevin Systrom ve Mike Krieger Instagram’ı 2010 yılında kurduğu Instagram 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında Facebook’a satılmıştı.

