İnternette bir devrin sonu: Adobe, Flash için tarih verdi

Adobe multimedia aracı olan Flash'ın kullanımını sonra erdireceğini duyurdu. Şirket Flash'in kullanımdan kaldırılacağı tarihi de açıkladı.

ntv.com.tr 18.06.2020 - 08:29

İnternette bir devrin sonu: Adobe, Flash için tarih verdi

Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash için yolun sonu göründü. 
  
Adobe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla,  Flash'ın kullanımına son vereceğini duyurdu. Aynı açıklamada  Flash'ın fişinin çekileceği kesin tarih de açıklandı. 

Adobe, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Adobe Flash'ın 31 Aralık 2020'de sonlandırılacağını duyurdu. 
  
Şirketin bu açıklaması, Flash'ın daha fazla güvenlik veya gizlilik yaması almayacağı anlamına da geliyor.  
  
Adobe'nin bu kararı sonrası 31 Aralık 2020 itibari ile Macromedia Flash ile başlayan 24 yıllık süreç de son bulmuş olacak. 

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