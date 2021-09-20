iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler ve hangi iPhone modellerine gelecek?

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği lansmanda herkesin ilgiyle takip edip merak ettiği iPhone 13 modellerini ve özelliklerini duyurdu. Yeni model ile birlikte iOS 15’in çıkış tarihi kullanıcılar için merak konusu oldu. Apple, İOS 15’in çıkış tarihini duyurdu ve uyumlu olduğu cihazlar da belli oldu. Peki iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, hangi modellere gelecek?

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 10:55

iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler ve hangi iPhone modellerine gelecek?

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Apple, iOS 15 sürümünü bugün erişime açacak.

Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.

iOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.

"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.

iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

YENİ iOS 15 SÜRÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

FaceTime çok daha işlevsel hale geldi

Bildirim kartlarının tasarımı güncellendi

Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme (OCR)

Safari’nin tasarımı yenilendi

Kimlik ve ehliyeti Apple Cüzdan'a tanımlayabilme

Notları kategorize etmeyi sağlayan etiketler

Apple Haritalar için interaktif görünüm

Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması

Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme

Telefonun gizlilik özelliklerinde yenilikler

Güncellemeler indirmeye açıldığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek iOS 15 (iPad için iPad iOS 15) güncellemesine ulaşabilir, yeni işletim sisteminizi indirip kurabilirsiniz.

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