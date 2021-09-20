iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler ve hangi iPhone modellerine gelecek?

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:17 | Son Güncelleme : 20.09.2021 - 10:55
Apple, iOS 15 sürümünü bugün erişime açacak.
Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.
iOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ
Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.
"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.
iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
iPhone SE (2. nesil)
iPod touch (7. nesil)
YENİ iOS 15 SÜRÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
FaceTime çok daha işlevsel hale geldi
Bildirim kartlarının tasarımı güncellendi
Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme (OCR)
Safari’nin tasarımı yenilendi
Kimlik ve ehliyeti Apple Cüzdan'a tanımlayabilme
Notları kategorize etmeyi sağlayan etiketler
Apple Haritalar için interaktif görünüm
Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması
Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme
Telefonun gizlilik özelliklerinde yenilikler
Güncellemeler indirmeye açıldığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek iOS 15 (iPad için iPad iOS 15) güncellemesine ulaşabilir, yeni işletim sisteminizi indirip kurabilirsiniz.