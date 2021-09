iOS 15 ne zaman çıkacak, özellikleri neler ve hangi iPhone modellerine gelecek?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Apple, iOS 15 sürümünü bugün erişime açacak.



Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bugün yayınlanacak yeni iOS 15 sürümü ile telefonlarını güncelleyebilecek.



iOS 15 ÇIKIŞ TARİHİ



Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 15'in yayınlanacağı tarihi de duyurdu.



"iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak yapılan açıklamada, "20 Eylül'de sizinle" bilgisi paylaşıldı.



iOS 15'İN UYUMLU OLDUĞU AYGITLAR



iPhone 13



iPhone 13 mini



iPhone 13 Pro



iPhone 13 Pro Max



iPhone 12



iPhone 12 mini



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 11



iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro Max



iPhone Xs



iPhone Xs Max



iPhone Xr



iPhone X



iPhone 8



iPhone 8 Plus



iPhone 7



iPhone 7 Plus



iPhone 6s



iPhone 6s Plus



iPhone SE (1. nesil)



iPhone SE (2. nesil)



iPod touch (7. nesil)



YENİ iOS 15 SÜRÜMÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER



FaceTime çok daha işlevsel hale geldi



Bildirim kartlarının tasarımı güncellendi



Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilme (OCR)



Safari’nin tasarımı yenilendi



Kimlik ve ehliyeti Apple Cüzdan'a tanımlayabilme



Notları kategorize etmeyi sağlayan etiketler



Apple Haritalar için interaktif görünüm



Yeniden tasarlanan hava durumu uygulaması



Yazılım sürümleri arasında seçim yapabilme



Telefonun gizlilik özelliklerinde yenilikler



Güncellemeler indirmeye açıldığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek iOS 15 (iPad için iPad iOS 15) güncellemesine ulaşabilir, yeni işletim sisteminizi indirip kurabilirsiniz.