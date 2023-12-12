iOS 17.2 yayınlandı: Apple'ın yeni uygulaması "Journal"

Apple, iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2 ve tvOS 17.2'nin herkese açık sürümlerini yayınladı.

Şirket bu sürümle birlikte kullanıcıların merakla beklediği "Journal" uygulamasını da kullanıma sundu.

Journal uygulaması sayesinde iPhone kullanıcıları telefonlarında çektikleri resimlerle günlük tutabiliyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e özgü birkaç güncellemenin de olduğunu belirtmekte fayda var.

Çeviri uygulaması artık Eylem düğmesi için destek aldı ve kullanıcılar isterse çeviri özelliğini Eylem düğmesine atayarak hızlıca ulaşabilecek.

Ayrıca Apple bazı durumlarda telefoto kamera odaklama hızında iyileştirmeler yapıldığını belirtti.

Bu geliştirmelerinin yanı sıra iPhone'unuz için başka özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri de yer alıyor.

JOURNAL UYGULAMASI

- Journal, hayatınızdaki küçük anlar ve büyük olaylar hakkında yazmanızı sağlayan yeni bir uygulamadır, böylece günlük tutabileceksiniz.

- Günlük tutma önerileri, gezilerinizi, fotoğraflarınızı, egzersizlerinizi ve daha fazlasını günlüğünüze ekleyebileceğiniz anlar halinde akıllıca gruplandırarak deneyimlerinizi hatırlamanızı kolaylaştırır.

- Filtreler, yer imlerine eklenmiş girdileri hızla bulmanızı veya ekleri olan girdileri göstermenizi sağlar, böylece hayatınızdaki önemli anları tekrar ziyaret edebilirsiniz.

- Zamanlanmış bildirimler, seçtiğiniz gün ve saatte yazmanızı hatırlatarak tutarlı bir günlük tutmanıza yardımcı olur

- Touch ID veya Face ID kullanarak günlüğünüzü kilitleme seçeneği

- iCloud senkronizasyonu günlük girişlerinizi iCloud'da güvende ve şifreli tutar