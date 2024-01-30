iOS 18 Apple'ın en büyük güncellemesi olabilir: iPhone'a yapay zeka geliyor

Apple, her yıl Eylül ayında iPhone cihazlarının yeni modelleriyle birlikte, iOS'un yazılım güncellemesini duyuruyor.



Bloomberg'in haberine göre, 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iOS 18'in Apple'ın şimdiye kadarki en büyük işletim sistemi güncellemesi olabileceği öne sürüldü.

SIRI YAPAY ZEKA DESTEĞİ ALIYOR

Apple'ın ilk olarak "Ajax GPT" kod adlı büyük dil modeliyle eğitilerek Siri'ye yapay zeka özelliğini getirmesi bekleniyor.

Ayrıca teknoloji devinin Siri'nin yanı sıra yapay zekayı Apple Music, Pages ve Keynote gibi kendi uygulamalarına da dahil etmeyi düşündüğü belirtildi.

Teknoloji devinin analistleri Haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2024) iOS 18'i tanıtması bekleniyor.

Geçmişte olduğu gibi Apple yeni iPhone modeliyle birlikte işletim sistemini Eylül ayında herkese açık olarak yayınlayacak.