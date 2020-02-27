iPhone 12 ne zaman tanıtılacak? (Corona virüs engeli)

Corona virüs salgını Apple'ın planlarını da etkiliyor. Bu iddianın sahibi olan Reuters salgın nedeniyle yeni iPhone modellerinin lansman ve piyasaya sürüleceği tarihin ertelenmesine neden olabileceğini duyurdu.

ntv.com.tr 27.02.2020 - 08:52

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2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve 2020’de etkisini dünyanın farklı yerlerinde hissettiren Corona  virüsü salgını, şirketlerin planlarını da olumsuz yönde etkiliyor. 
  
Geçtiğimiz haftalarda salgın nedeniyle Çin'deki üretim tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kalan Apple'ın  yeni iPhone modellerinin lansman  tarihinin de salgın nedeniyle ertelenebileceği iddia ediliyor. 
  
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Apple'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Corona virüs nedeniyle Apple’ın bir sonraki telefonunun üretimi ve tanıtımı ertelenebilir. 
  
Salgın nedeniyle çalışanlarının Çin'e seyahatini kısıtlayan Apple'ın  iPhone 12 serisini son yıllarda olduğu gibi eylül ayında görücü çıkarması bekleniyor. 

Geçtiğimiz yıl tanıttığı modellerde 5G desteği sunmayan Apple’ın  iPhone 12 serisinde bu özelliğe yer vereceği belirtiliyor. 
  
Ancak Apple'dan ne lansman tarihine dair ne de erteleme iddialarına yönelik bir açıklama bulunmuyor. 

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