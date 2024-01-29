iPhone telefonlara 118 yeni emoji geliyor

İlkbaharda yayınlanacak olan en son iOS güncellemesi olan iOS 17.4 ile Apple cihazlara 118 yeni emoji eklenecek.



Yeni güncelleme bu ayın başında piyasaya sürülen ve bir düzineden fazla hataya yönelik güvenlik düzeltmeleri içeren iOS 17.3'ün devamı niteliğinde olacak.



Yeni emojilerin taslak listesi Eylül ayında onaylandı ve Emojipedia, iOS'a gelecek emoji tasarımlarına ilk bakışı yayınladı.



Pek çok şirket, yeni emoji tasarımlarını Apple'ın yanı sıra Samsung ve Google da dahil olmak üzere kendi işletim sistemlerine uyguluyor.



118 yeni emoji büyük oranda halihazırda var olan 6 insan figürünün farklı cinsiyetlerde ve cilt tonlarındaki varyasyonlarını içeriyor.



Ayrıca yeni emojiler arasında aile toplulukları, anka kuşu, yeşil limon ve değişik mantar türleri de yer alıyor.

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