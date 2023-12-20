iPhone'ların batarya ömrü nasıl uzatılır?

Birçok iPhone kullanıcısı şarjlarının çok hızlı bitmesinden şikayetçiyken batarya ömrünü nasıl uzatabileceklerini merak ediyordu.

Eski bir Apple çalışanı, iPhone şarjının daha uzun gitmesinin sağlayacak bazı sırları açıkladı.

Apple'ın satış bölümünde yer alan Tyler Morgan, kullanıcıların iPhone'larını asla yüzde 100 şarj etmemeleri ve Bluetooth ile arka plan etkinliklerini devre dışı bırakmaları gerektiğini söyledi.

Bu işlemler uygulandığında telefon deneyiminin bazı işlevleri devre dışı kalacağı ancak batarya ömrünün de uzamış olacağı kaydedildi.

BATARYA KİMYASAL OLARAK YAŞLANIYOR

Morgan, iPhone cihazları yüzde 80'e ulaşmasının ardından şarjdan çıkarılması ve gece boyu şarjda bırakılmaması gerektiğini iletti.

Çünkü bataryanın yüzde 100'e ulaştığı her seferinde kimyasal olarak yaşlandığı belirtildi.

Avustralya CQUniversity'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında doçent olan Ritesh Chugh, Morgan'ın önerisini yineledi.



GECE BOYU TELEFONU ŞARJA BIRAKMANIN ZARARLARI



Chugh, "Yeni nesil akıllı telefonların çoğunun tam şarj olması 30 dakika ile iki saat arasında sürecektir.



Bu nedenle telefonunuzu gece boyunca şarj etmek sadece gereksiz olmakla kalmaz, aynı zamanda pilin eskimesini de hızlandırır.



Bunun nedeni, modern akıllı telefonlara güç veren lityum-iyon pillerin şarj modelleri, sıcaklıktaki dalgalanmalar ve cihazın kullanım miktarı gibi nedenlerle kimyasal olarak bozulmasıdır.



Gece boyunca şarj edilirse, piliniz altı ila sekiz saat boyunca prize takılı kaldığı için ihtiyaç duyduğundan dört kat daha uzun bir destek alır.

ARKA PLANDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR KAPATILMALI

iPhone kullanıcılarının batarya ömrünü uzatabilmeleri için etkili yöntemlerden biri de arka planda uygulama yenilemenin kapatılması.

Arka planda çalışan uygulamalar iPhone pilinin daha hızlı tükenmesine neden olurken bu özelliği Ayarlar > Genel ve > Arka Planda Uygulama Yenileme seçeneklerini izleyerek kapatabilirsiniz.

KULLANILMAYAN ZAMANLARDA KONUM HİZMETİNİ KAPATMA

Ayrıca bazı uygulamalarda konum hizmetlerinin "yalnızca kullanıldığı zaman" olarak izin verilmesinin de iPhone bataryalarının ömrünü uzattığı aktarıldı.



Birçok uygulama, kullanıcılara koşarken konumlarını takip edip edemeyeceklerini sorar ve kullanıcıların yalnızca kullanıldığında işlevi etkinleştirmelerine izin verir.



Sizi izlemek için izin isteyen uygulamaları görebileceğiniz Ayarlar, Gizlilik ve Güvenlik ve ardından "Konum Servisleri" seçeneğiyle uygulamalardaki konum hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.



EKRAN SÜRESİ AKTİVİTESİ PİL ÖMRÜNÜ TÜKETİYOR



Apple tarafından iPhone kullanıcılarına "Ekran Süresi Aktivitesi" özelliği sayesinde haftalık olarak istatistikler sunuluyor.

Bu istatistikler hafta boyu cihazda hangi uygulamalar ne kadar süre kullanılmış, günlük ortalama ekran süresi ve safari aktivitesini baz alıyor.

Apple hafta boyunca bu istatistikleri sağlayabilmek için ciddi anlamda pil tüketimi sağlıyor.

Bu özelliği kapatmak isteyen kullanıcılar Ayarlar > Ekran Süresi seçeneklerini izleyerek işlevi Uygulama ve İnternet aktivitelerini izlemeyi kapat seçeneğiyle devre dışı bırakabilirler.