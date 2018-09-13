Netmarble Corporation, mobil cihazlar için ürettiği MMO strateji oyunu Iron Throne'a Kanlı Ay Savaşı ve Kıtasal Hakimiyet özelliklerinin eklendiğini duyurdu.



Güncellemenin en önemli yanı Kanlı Ay Savaşı’nın oyuna eklenmesi. Savaşa katılan krallıkların lordları kendi bölgelerini terk edecek ve "Kanlı Ay" özel sunucusunda yedi günlük bir savaşa başlayacak. İlk üç gün boyunca bütün krallıklar canavar avı, PvP, kaynak yağmalama, şatolara saldırma ile puan toplamak için mücadele edecek.



Skor karşılaştırması ile Kanlı Ay'a hangi krallığın hükmedeceğine karar verilecek ve kazanan krallık, kalan dört gün boyunca kuvvetli güçlendirme etkileri alacak.Kanlı Ay Savaşı, 4 haftada bir gerçekleşir ve kullanıcılar, savaş süresi boyunca Kanlı Ay Işınlanmasını kullanarak istedikleri zaman savaşa katılabilirler.



48 ŞEHRİ ELE GEÇİRİN



Güncelleme ile Kıtasal Hakimiyet adında, bütün krallıklarının lordlarının 48 şehre hükmetmek için geniş çaplı savaş yaptıkları yeni bir savaş özelliği daha geliyor. Iron Throne dünyasındaki en iyi 24 İttifak, ayrı bir imparatorluk haline gelecek ve ittifak liderinin rolünü üstlenerek diğer imparatorluklara savaş açabilecek.



Kıtasal Hakimiyet 3 günlüğüne ve her gün sadece 4 saatliğine açılır ve günün sonunda en çok şehre sahip olan kazanır. Kazanan yüklü miktarda altın kazanır ve katılan bütün ittifaklara ve lordlara çeşitli ödüller verilir. Kıtasal Hakimiyet, heyecanlı savaş deneyimi vermesi ve kullanıcıların asker ya da kaynak kaybetmedin savaşın tadını çıkarabilmesi için yaratılmış savaş merkezli bir içerik.



Ek olarak, bu güncelleme ile Kasaba Modu'nun üçüncü sezonu, iki yeni kahraman ve yeni canavarlar geliyor. Ayrıca savaş modlarından, run güçlendirme vb. alınan ve oyunun yeni oyun içi parası olan "savaş nişanı" gibi yeni içerikler de geliyor.