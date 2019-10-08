dünya genelinde 2020'ye kadar standardizasyon çalışmalarının bitirilerek ürünleştirme aşamasına gelineceği tahmin edilen 5G mobil haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm ülkelerin bilim, sanayi ve teknoloji politikaları 5G'ye göre şekilleniyor ve 5G mobil teknolojilerinin birkaç yıl içinde kullanılmaya başlanması öngörülüyor.



Türkiye'nin de dünyada 5G ile ilk tanışan ülkeler arasında yerini alması ve bunu yaparken tüketici olmanın ötesinde üretici konumuna geçebilmesi hususunda iş birliğine verilen önem giderek artarken, 5'inci nesil haberleşme teknolojileri ve arkasından gelecek nesillerin yerli ve milli imkanlarla oluşturulması için kamu kurumları, şirketler, üniversiteler tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.



KAMU-SANAYİ-AKADEMİ İŞ BİRLİĞİ



Kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğinin ve tüm çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan 5GTR Forum ile 5G ve ötesi yeni nesil mobil haberleşme sistemlerinde yerli ve milli, dünya pazarında yer alacak katma değeri yüksek ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası seviyede kamu, sanayi ve akademinin iş birliğiyle ekosistemdeki paydaşların katılımıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

5GTR Forum'da bir araya gelen paydaşların en önemli çalışmalarından biri olan "Beyaz Kitap", 5G'nin mevcut durumu, bu teknolojinin mimarisi için dikkate alınması gerekenler ve beklenen özelliklerin karşılanabilmesi konularında fikir verirken, 5G gereksinimlerini ele alabilecek potansiyel teknoloji yapı taşlarına bakış açısı oluşturuyor.



Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin yerleşkeleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, şirketlerin, girişimci teknoloji firmalarının 5G ve ötesine ilişkin uygulama ve teknolojileri test edebilecekleri ve katma değer oluşturabilecekleri ortamın hazırlanması hedefiyle hazırlanan 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi kapsamında testler gerçekleştiriliyor.



İSTANBUL'A DA 5G VADİSİ HAZIRLIĞI



İstanbul'da da 5G ve ötesi konusunda üniversite, işletmeci ve üretici iş birliğini artırmak ve ekosistem oluşturmak amacıyla çalışmalara başlandı. Bu çerçevede İstanbul'da "5G Vadisi İstanbul Geleceğin Teknolojileri Zirvesi" etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.



Etkinliğe BTK önderliğinde Boğaziçi, İstanbul, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile mobil işletmeciler, teknoloji firmaları ve dikey sektör temsilcileri katkı sağlayacak.



Etkinlikle İstanbul'da yer alan üniversitelerin 5G ve ötesi konusundaki yetkinliklerinin artırılması, işletmeciler, teknoloji firmaları ve dikey sektör temsilcileriyle iş birliklerinin yolunun açılması hedefleniyor. Söz konusu çalışmalarda yerli ve milli ürün geliştirilmesi de önceliklerden biri olarak görülüyor.



İstanbul için BTK tarafından TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'ye 26-28 GHz ile 3,5 GHz, Vodafone Telekomünikasyon AŞ'ye 3,5 GHz ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'ye 3,5 ile 26 GHz'de 5G test deneme izinleri verilmişti.



5G İLE HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?