James Webb, Samanyolu Galaksisi'ndeki kara delik Sagittraius A'yı inceleyecek

"Space.com"un haberine göre, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, saatte bir parlayıp sönmesi nedeniyle kolaylıkla görüntülenemiyor.



James Webb teleskobu araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, 2019'da bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başaran ve dünyaya konuşlu 8 radyo teleskobundan oluşan Olay Ufku Teleskobu (EHT) araştırmacılarıyla iş birliği Sagittarius A'nın görüntüleme sürecine başlanılacağı belirtildi.



Süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın X-Ray ve Infrared görüntüsü (NASA, 2017)

Açıklamada, M87'den daha yakın olmasına rağmen yanıp sönen yapısının Sagittarius A'nın görüntülenmesini güçleştirdiği kaydedilerek, Webb'in kara delik bölgesi ışıdığında aldığı kızıl ötesi görüntülerle EHT ekibine katkı sağlayacağı ifade edildi.



James Webb'in, dağınık ışıkların engellemesiyle karşılaşmadan iki kızıl ötesi dalga boyuyla Sagittarius A'yı görüntüleyeceği aktarılan açıklamada, iki teleskobun iş birliğinin kara delikte ışımalara neyin yol açtığına dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı vurgulandı.



Fiziksel olarak bir kara deliğin varlığı 1971'de keşfedilmiş, 2019'da M87 adlı süper kütleli kara deliğin fotoğrafı çekilmişti.