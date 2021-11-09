Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini fırlattı

Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini uzaya gönderdi. Katı yakıt kullanan roket yapay zekaya sahip.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 08:18

Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini fırlattı

İlişkili Haberler

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonundan fırlatıldığını bildirdi.

Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2,6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.

Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.

Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketinin 5,8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.

Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...