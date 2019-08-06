Japonya merkezli Mainichi gazetesinde yer alan habere göre, FTC’nin yaptığı bir ankette söz konusu şirketler ABD’li teknoloji şirketinin, Apple için üretilen bazı parçaların imalatı kapsamında şirketlerin Apple’a karşılıksız teknoloji ve işbilirlik sağlamasını öngören anlaşmalar imzalattığını öne sürdü.

Söz konusu durumun fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini öne süren ve revizyon talebinde bulunan şirketlerin de Apple tarafından tehdit edildiği iddia edilirken, bu kapsamda FTC’nin Apple’ın rekabet ve antitröst kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceği vurgulandı.



Söz konusu gelişmeler, hisselerinde Pazartesi günü yüzde 5.0 düşüş görülen Apple’ın kazançlarını kısıtlarken, şirket ayrıca ürünlerinin Amazon.com Inc ağı üzerinden doğrudan satışı yapıldığı iddialarıyla ABD’de de gözetim altında.