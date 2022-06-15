Japonya'da siber zorbalığa hapis cezası geliyor

Ülkenin ceza kanununda bu yaz yürürlüğe girecek olan değişiklik uyarınca, çevrimiçi hakaretten hüküm giyen suçlular bir yıla kadar hapis veya 300 bin yen para cezasına çarptırılabilecek.



Mevcut 30 günden daha kısa süreli gözaltı cezalarına ve 10 bin yene kadar para cezasına kıyasla önemli bir artış.



Tasarı ülkede ifade özgürlüğünü engelleyebilir eleştirilerine karşın, destekçiler, siber zorbalık ve çevrimiçi tacizi engellemek için daha sert yasalara ihtiyaç olduğunu söyledi.



Yasa bir hüküm eklendikten sonra kabul edildi ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkisini ölçmek için yasanın yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra yeniden incelenmesine karar verildi.



Çevrimiçi taciz konusu, profesyonel güreşçi ve realite televizyon yıldızı Hana Kimura'nın ölümünden sonra artan siber zorbalıkla mücadele yasaları çağrıları ile son birkaç yılda önem kazandı .



Netflix dizisi "Terrace House"daki rolüyle tanınan 22 yaşındaki Kimura, 2020'de intihar ederek öldü.



Haber, ülke çapında üzüntü ve şoku tetiklerken, birçok kişi, güreşçiye yapılan sosyal medya zorbalıklarına işaret etti.