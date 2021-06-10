JBS, hackerlara 11 milyon dolar fidye ödedi

Büyük şirketlere düzenlenen fidye saldırıları artıyor.

Dünyanın en büyük et işleme firmalarından Brezilya merkezli JBS, baş başa kaldığı siber saldırıyı sonlandırmak için hackerlara 11 milyon dolarlık kripto para ödemesi yaptı.



JBS’teki bilgisayar sistemleri geride kalan haftada hackerlar tarafından ele geçirilmiş ve ABD, Avustralya ve Kanada’dada ki tesislerde bir takım operasyonların durmasına sebep olmuştu.



Şirketin CEO'su Andre Nogueria siber korsanların JBS'in bilgisayar sistemini ele geçirdiğini ve fidyenin ödenmemesi halinde dosyaları silme tehdidinde bulunduğunu belirterek, "Bu şirket için ve kişisel olarak benim için zor bir karardı" dedi.



Firmanın ödemeyi kripto para birimi Bitcoin ile yaptığı ifade edildi.



Beyaz Saray’dan konuya dair yapılan açıklamada saldırının merkezinde Rusya’nın bulunduğuna inanıldığı belirtilmişti.



Geride kalan ay da ABD’nin en büyük petrol rotu hatlarından Colonial Pipeline’ın sistemleri hackerlar tarafından fidye saldırısıyla durdurulmuş ve firma 4.4 milyon dolarlık bitcoin ödemesi yaparak fidye yazılımından kurtulmuştu.



Bu ödemenin ardından FBI’dan ve Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yapılan ödemenin 2.3 milyon dolarlık kısmının geri alınmasının başarıldığı açıklanmıştı.

