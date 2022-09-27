Jüpiter'in 600 bin görüntüden oluşan fotoğrafı paylaşıldı

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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan astrofotoğrafçı, saniyede yaklaşık 80 görüntü çektiğini açıkladı. Bütün bunları yakalamak yaklaşık iki saat sürdü.



BBC'ye konuşan McCarthy, 11 inçlik bir teleskop ve genellikle derin gökyüzünü görüntülemek için kullandığı kameradan yararlandığını belirtti.



Takipçileri tarafından Cosmic Backround (Kozmik Arkaplan) olarak bilinen McCarthy, "Bu, gaz devinden elde ettiğim en keskin görüntülerden biri ve Jüpiter'in şimdiye kadar başardığım en net görüntüsünü sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum" dedi.



Andrew McCarthy, "Jüpiter'i seyretmek hiç eskimiyor. Muhteşem bir gezegen… O gece şartlar çok iyiydi. Bu yüzden gezegeni normalden çok daha ayrıntılı gördüm. Çok heyecan vericiydi" diye konuştu.



McCarthy, yakaladığı çarpıcı görüntüleri Instagram hesabında paylaşıyor.

