Kahve telvesinin betonların dayanıklılığını artırdığı keşfedildi

Avustralya'daki bilim insanları betonu neredeyse yüzde 30 daha güçlü hale getirmek için yeni bir teknik keşfettiler.

RMIT Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, organik atıkların çöp sahalarında ayrışmasının küresel ısınmaya katkıda bulunan metan gazı ürettiğini belirtiyor.

Makale geçtiğimiz günlerde Journal of Cleaner Production'da yayınlandı

Araştırmacılar "Harcanan kahve telvesi, çöp sahalarına giden organik atıkların önemli bir bölümünü oluşturan organik atık türlerinden biridir. Bu nedenle, bu atığı değerli bir kaynağa dönüştürmek için bir geri dönüşüm çözümü aramak zorunlu hale gelmektedir." diye belirtti.

Daha önceki çalışmalarda beton yapımında kum yerine kahve telvesi kullanımı incelenmiş, ancak genellikle bitmiş ürünün dayanıklılığını azalttığı görülmüştür.

BETONUN GÜCÜNÜ ARTTIRDIĞI KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları kahve telvesini oksijensiz bir ortamda ısıtarak organik bileşenlerinin bir kısmını parçaladı ve aktif karbon elde etti. Böylelikle telvenin aslında betonun dayanıklılığını artırdığı keşfedildi.

YÜZDE 30 İYİLEŞMEYE YOL AÇTI

Araştırmacılar özellikle telvenin 350 dereceye kadar ısıtılmasının ve ardından betondaki kumun yüzde 15'inin elde edilen malzeme ile değiştirilmesinin, basınç dayanımında yaklaşık yüzde 30'luk bir iyileşmeye yol açtığını belirledi.

AVUSTRALYA'DA HER YIL YAKLAŞIK 75 BİN TON ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE ATIĞI

Yalnızca Avustralya'nın her yıl yaklaşık 75.000 ton öğütülmüş kahve atığı ürettiğini ve bunun 22.500 ton kahve telvesi biyokömürüne veya yaklaşık 75.000 metreküpe dönüştürmek için yeterli olduğu belirtildi.

Bu arada ülke yılda yaklaşık 72.000 milyon ton beton üretmektedir. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı kum olup, yüzde 15'inin değiştirilmesi için yaklaşık 1,6 milyon metreküp beton gerekmektedir.