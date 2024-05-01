ABD'de TikTok anketi: Halk yasaklanmasını istiyor

ABD hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamaya çok yakın.



Reuters tarafından yapılan ankete yanıt veren ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 58'i, Çin hükümetinin TikTok'u "Amerikan kamuoyunu etkilemek" için kullandığı yönündeki iddialara katıldı. Yaklaşık yüzde 13'ü bu görüşe katılmadı ve geri kalanı emin değildi ya da soruyu yanıtlamadı.



Reuters anketi, Amerikalıların yüzde 50'sinin TikTok'un yasaklanmasını desteklediğini ve yüzde 32'sinin yasağa karşı olduğunu ortaya çıkardı.

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ANKETE SADECE YETİŞKİNLER KATILDI



Anket yalnızca ABD'li yetişkinleri araştırdı. Bu da demek oluyor ki ABD'deki TikTok kullanıcılarının önemli bir bölümünü oluşturan 18 yaşın altındaki kişilerin görüşlerini yansıtmıyor.



40 yaş ve üzeri her 10 anket katılımcısından yaklaşık altısı yasağı desteklerken, 18-39 yaş arası yaklaşık 10 katılımcıdan dördü yasağı destekledi.



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BIDEN'IN SEÇİM KAMPANYASINDA DA KULLANILDI



Uygulama ABD'nin her yerinde yaygın olarak kullanılıyor. Biden'ın yeniden seçim kampanyası bile uygulamayı 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kazanmak için bir araç olarak kullanıyor.



Amerikalıların yüzde 60'lık çoğunluğu, ABD'li siyasi adayların kampanyalarını tanıtmak için TikTok'u kullanmalarının uygunsuz olduğunu söyledi.



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YASAK RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA



Başkan Joe Biden geçen hafta ByteDance'e TikTok'un ABD varlıklarını elden çıkarması için 270 gün veren yasayı imzaladı, aksi takdirde ülke genelinde yasakla karşı karşıya kalacak.



TikTok, ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği'nde yer alan ifade özgürlüğü korumalarının ihlali nedeniyle yasağa itiraz edeceğini açıkladı.