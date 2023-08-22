Kanada Başbakanı Trudeau, Orman yangınlarında haber yasağına devam eden Facebook'u eleştirdi

Meta, Facebook'un Kanada yasalarının kendisini haber kuruluşlarıyla kar paylaşmaya zorlamasına tepki olarak platformundaki haber paylaşımlarını yasaklamıştı.

YANGIN ALANINDAN TAHLİYE EDİLENLER HABER ERİŞİMİNDE SORUN YAŞADI

Tüm bunların ardından ülkede çıkan orman yangınlarında tahliye edilen afetzedeler, bölgedeki haberleri almakta zorluk yaşadığını söyledi.

ÇEVRİMİÇİ HABER YASASINDAN DOLAYI HABERLER ENGELLENMİŞTİ

Şirket, ülke parlamentosunun Google ve Meta gibi platformların içerik için haber yayıncılarıyla anlaşma yapmasını gerektiren bir çevrimiçi haber yasasını kabul etmesinin ardından 1 Ağustos'tan bu yana Kanada'da Facebook ve Instagram'daki haberleri engellemişti.

Meta o zamandan bu yana Kanadalı yetkililerin önemli eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.



Facebook'un ana şirketi Meta, yasayı "temelden kusurlu" olarak nitelendiriyor.

"META'NIN EYLEMLERİ AKIL ALMAZ"



Bir basın toplantısı düzenleyen Trudeau ise, Meta'nın eylemlerinin "akıl almaz" olduğunu söyledi.



Cumartesi günü Kanada'nın miras bakanı Pascale St-Onge, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda şirketin kullanıcılar için "temel bilgileri" engellediğini söyledi.



Bunun, Bill C-18 ya da Çevrimiçi Haber Yasası olarak adlandırılan yasanın henüz yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen yapıldığını da sözlerine ekledi. Daha önceki bir yazısında Meta'nın kararını "pervasızca" olarak nitelendirmişti.



Meta yasayı "platformlarımızın nasıl çalıştığına dair gerçekleri göz ardı eden temelden kusurlu bir mevzuat" olarak nitelendirdi.

GÜVENLİK KONTROLÜ ÖZELLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRDİ



Meta BBC'ye yaptığı açıklamada, yasanın şirketi "mevzuata uymak için haber içeriğine erişimi sona erdirmeye" zorladığını söyledi. Öte yandan tahliye edilen bölgelerde yaşayan insanlar için platformunda bir Güvenlik Kontrolü özelliğini etkinleştirdiğini de sözlerine ekledi.



Bir sözcü, bu sayede kullanıcıların kendilerini güvende hissettiklerini ve "resmi devlet kurumlarından gelen içerikler de dahil olmak üzere saygın bilgilere" erişebildiklerini söyledi.



En büyük şehri Yellowknife'a 15 kilometre uzaklıkta bir orman yangınının devam ettiği Kuzeybatı Toprakları'ndaki tahliye edilenler, haber yasağının hayat kurtaran bilgileri paylaşmanın zorlaştığını söyledi.



KANADA'DA FACEBOOK'UN KULLANIM ORANI YÜZDE 77

Veriler, Kanadalıların yaklaşık %77'sinin Facebook kullandığını ve bu kullanıcıların dörtte birinin haberler için Facebook'a güvendiğini göstermektedir.

