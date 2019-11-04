Kargo aracı Cygnus ISS'ye ulaştı

Cygnus NG-12, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıyor.

Cygnus-nasa.jpg
Cygnus-nasa.jpg

Anadolu Ajansı 04.11.2019 - 15:24

İnsansız kargo aracı Cygnus'un, yaklaşık 4 ton malzemeyle bu sabah Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) vardığı bildirildi. 

Space.com'un haberine göre, Ay'da yürüyen 4. insan olan ve bu yılbaşında hayatını kaybeden astronot Alan Bean'in ismiyle anılan Cygnus NG-12, ISS'deki astronotların kullandığı robot kol ile yakalandı. 

Bugün istasyonun birleşme modülüne yerleştirilecek Cygnus NG-12'nin, uzayda pişirilmesi planlanan kurabiye hamuru ve astronotları ağır radyasyondan korumak için tasarlanmış yeni bir yelek dahil olmak üzere deney fareleri, aletleri ve malzemelerden oluşan 3 bin 700 kilogram yük taşıdığı belirtildi. 

Hamur pişirme deneyinin başarılı olması halinde ilk kez ISS'ye fırından yeni çıkmış damla çikolatalı kurabiye kokusunun yayılacağı ifade edildi. 

Cygnus NG-12, hafta sonu Amerikan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın Antares roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

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