Kazakistan, Bitcoin madenciliği için nükleer santral kurabilir

Çin'in madenciliği yasaklamasının ardından Kazakistan'da Bitcoin üretimi dört katına çıktı. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkede BTC madenciliği için özel bir nükleer santral kurulabileceğini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 09:47

Kazakistan, Bitcoin madenciliği için nükleer santral kurabilir

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Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Nikkei Asia'da yer alan bir habere göre madenciliği için özel bir nükleer santral kurulabilir. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, madencilikte kullanılacak enerji için böyle bir öneride bulundu. Tokayev kararın tepki toplayabileceğini söyledi. 

Ülkedeki tek nükleer santral 1999'da kapatılmıştı. Kazakistan uranyum zengini bir ülke. Dünyadaki uranyumun yüzde 41'i Kazakistan'dan çıkartılıyor ancak Sovyetler Birliği döneminde ülke nükleer silah test alanı olarak kullanıldı. 

Bu nedenle Kazakistan halkı nükleer yatırımlara karşı mesafeli duruyor.

Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından BTC çiftliklerinin gittiği ülkelerden biri de Kazakistan olmuştu. BTC hash oranının yüzde 18'i Kazakistan'da üretiliyor. Bu veriler Kazakistan'da madenciliğin son aylarda dört katına çıktığını gösteriyor. Kazakistan, ABD'nin ardından Bitcoin üretiminin en fazla yapıldığı ülke konumunda. 

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