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Kim Dotcom'dan Obama'ya çağrı

ntv.com.tr

Teknoloji

Telif hakkı ihlali ve kara para aklama gibi suçlamalarla bir süredir yargılanan Kim Dotcom, yargılandığı davada Obama'nın da dinlenmesini istedi.

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Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, ABD eski Başkanı Obama'nın Yen Zelanda'ya ziyaretini fırsata çevirmek için harekete geçti.  
   
Yeni Zelanda'da devam eden telif hakkı ihlali davasında Obama'nın da dinlenmesini talep eden Kim Dotcom, basına yaptığı açıklamada Obama yönetimini suçladı.  
   
Bakanlığı döneminde Obama yönetiminin Hollywood'un  baskısı altında kaldığını savunan Kim Dotcom, hakkında açılan davanın da gerçeği yansıtmadığını, politik olduğunu iddia etti.  
   
400 MİLYON DOLAR ZARARA SEBEP OLDU  
   
Telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan MegaUpload’un bugüne kadar, onlarca şirketi 400 milyon dolar zarara uğrattığı düşünülüyor.   

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