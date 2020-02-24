Konyalı çiftçi Anadolu’nun kayıp krallığını keşfetti

Anadolu tarihinin kayıp parçalarından biri daha gün yüzüne çıktı. Konya’da MÖ. 1400 ila 600 yılına ait kayıp krallığa ait kalıntılar keşfedildi.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, kalıntıları bulunan krallığın Kral Midas önderliğindeki Frigya’yı savaşta yenmiş olabileceği düşünülüyor.



Kazı çalışmalarında yer alan Chicago Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre söz konu keşif, bölgedeki bir çiftçinin bir sulama kanalında garip yazıların bulunduğu büyük bir taş gördüğünü söylemesiyle başladı.



Bu olay sonrasında taşı mercek altına alan bilim insanları taşın üzerinde yazan metni deşifre etmeyi başardı.



Söz konusu metinde Frigya’nın yenildiği müjdeleniyor. Daha detaylı inceleme sonrası ise taşta bahsi geçen kralın isminin Hartapu, krallığın başkentinin de Türkmenkarahöyük olduğu anlaşıldı.



Doğu Enstitüsü’nde Yard. Doç. James Osborne 'a göre yaklaşık 120 hektarlık alanı kaplayan bu bölge, Tunç ve Demir Çağı’ndaki Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olabilir.