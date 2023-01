Kripto para birimleri nasıl bu kadar etkileyici seviyelere yükseldi? Big Eyes Coin, Bitcoin ve Ethereum Gerçek Örneklerdir

BİTCOİN - KRİPTO DEVRİMİ



Bitcoin, merkezi kontrol veya bankalara veya hükümetlere ihtiyaç duymadan çalışan dijital bir para birimidir. Halka açık bir defter, her bitcoin işlemini not ederek, kopyaların her yerdeki sunucularda tutulmasına olanak tanır. Elinde bilgisayarı olan herkes, düğüm (node) olarak bilinen bu sunuculardan birini kurabilir.



Her işlem ağa genel olarak yayınlanır ve düğümler arasında paylaşılır. Yaklaşık on dakika sonra, işlemler madenciler tarafından blok adı verilen bir grupta toplanır ve sonsuza kadar blok zincire işlenir. Bu, Bitcoin'in nihai hesap defteridir.



Dijital cüzdanlar, geleneksel parayı fiziksel bir cüzdanda bulundurur gibi dijital para birimlerini tutar. Bu dijital cüzdanlara çeşitli çevrimiçi araçlarla erişilebilir. Gerçek şu ki, bir Bitcoin veya bir cüzdan mutlaka mevcut olmak zorunda değildir ancak var olan, bir madeni paranın mülkiyeti ile ilgili ağ sözleşmesidir. Fonların sahipliğini kanıtlamak için her işlem için özel bir anahtar kullanılır. Bu özel anahtar, tamamen ezberleme ile çalışabilir, yani dijital paralarına erişmek için başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmaz. Buna “beyin cüzdanı” denir.



Bitcoin'in başarısı, piyasaya etkileyici girişinde ve benzeri görülmemiş bir finansal devrim başlatmasında yatıyor. Başarısı geçici değil ve BTC'nin önümüzdeki yıllarda da popülerliğini koruması muhtemel.



ETHEREUM YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR



Ethereum, akıllı sözleşmelerin ve merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) kesinti, dolandırıcılık, kontrol veya üçüncü bir tarafın müdahalesi riskine girmeden oluşturulmasına ve dağıtılmasına izin veren açık kaynaklı bir kripto para birimidir. Ethereum, bir blok zinciri üzerinde çalışan kendi programlama dilini kullanır.



Bitcoin, en popüler kripto para birimi olarak yerini korusa da, Ethereum'un etkileyici büyümesi, birçok kişiye Bitcoin'i geçebileceğini düşündürüyor. Bunun nedeni çoğunlukla Ethereum'un blok süresinin 10 dakikaya karşı 12 saniyeyle Bitcoin'den önemli ölçüde daha düşük olması. Bu, Ethereum'un daha fazla blok onayı tamamlayarak madencilerinin daha fazla blok işlemesine ve daha fazla Ether toplamasına izin verdiği anlamına geliyor. Ethereum kullanıcıları, Bitcoin üzerindeki ana zaferinin sadece para transferinden daha fazla özelliğe sahip olduğuna inanıyor. JPMorgan Chase, Intel ve Microsoft gibi şirketler halihazırda Ethereum'a yatırım yaptı ve ETH'nin kripto endüstrisindeki büyümesi en hafif tabirle etkileyici.



